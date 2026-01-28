En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 28 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9404 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 28 de enero

1° 9404 11° 5520 2° 8183 12° 7869 3° 1760 13° 4072 4° 9190 14° 5343 5° 5138 15° 3158 6° 1433 16° 1488 7° 8170 17° 4556 8° 1231 18° 2670 9° 1534 19° 6368 10° 4197 20° 4133

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja el estado de nuestras relaciones personales y la necesidad de conexión. También puede indicar un deseo de escapar de las tensiones diarias y buscar un refugio seguro.

Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Si la cama está desordenada, puede sugerir inquietudes o problemas no resueltos. En cambio, una cama limpia y ordenada puede reflejar paz interior y satisfacción en la vida personal.