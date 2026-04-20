La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este sábado, 18 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9075 (El Payaso). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño puede reflejar una búsqueda de diversión y despreocupación, o incluso la necesidad de enfrentar miedos ocultos que se manifiestan a través de la figura del payaso. Por otro lado, el payaso también puede representar la dualidad de la vida, mostrando que detrás de una apariencia alegre puede haber tristeza o problemas. Este sueño invita a reflexionar sobre las emociones ocultas y a no dejarse engañar por las apariencias, buscando un equilibrio emocional.