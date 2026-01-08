En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este jueves, 8 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7689 (La Rata).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 8 de enero

1° 7689 11° 1427 2° 6968 12° 9102 3° 0527 13° 3109 4° 2049 14° 8820 5° 2823 15° 3849 6° 8722 16° 5728 7° 3635 17° 8081 8° 8673 18° 0912 9° 2215 19° 4835 10° 8511 20° 6733

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras. También puede indicar la necesidad de ser más cauteloso en tus relaciones y en tus decisiones.

Además, La Rata en los sueños puede representar la ansiedad o el estrés. Puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y a liberarte de situaciones tóxicas. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre lo que realmente valoras y de alejarte de lo negativo.