Este jueves, 29 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7083 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 29 de enero

1° 7083 11° 4392 2° 8862 12° 2383 3° 0726 13° 8973 4° 3097 14° 6071 5° 6295 15° 7631 6° 2869 16° 6667 7° 2098 17° 1177 8° 1222 18° 0159 9° 6619 19° 7660 10° 9839 20° 4762

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.

Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se aproximan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.