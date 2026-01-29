En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 28 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza42036 (La Manteca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 28 de enero

1° 42036 11° 41797 2° 39239 12° 47813 3° 22053 13° 06676 4° 17021 14° 49528 5° 31646 15° 45183 6° 41321 16° 01178 7° 29745 17° 45485 8° 10803 18° 14768 9° 32236 19° 13853 10° 11509 20° 16119

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en las pequeñas cosas cotidianas.

Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura y las tradiciones. La Manteca, como figura popular, puede invocar recuerdos de la infancia y la importancia de la comunidad, sugiriendo que es momento de valorar las relaciones y el legado cultural en nuestra vida.