Las flores son una de las formas más simples de darle color y vida a cualquier ambiente, pero también suelen marchitarse más rápido de lo esperado. Frente a esto, existe un truco casero que cada vez más personas utilizan para prolongar su frescura y mejorar su aspecto durante varios días más. Se trata de agregar azúcar al agua del florero, una práctica sencilla que se volvió uno de los secretos mejor guardados entre aficionados a la jardinería y amantes de las plantas. Cuando una flor es cortada, deja de recibir los nutrientes naturales que obtenía de la planta. En ese contexto, el azúcar funciona como una fuente alternativa de energía que ayuda a mantener su estructura y ralentizar el proceso de deterioro. Gracias a este aporte, muchas flores logran conservar por más tiempo la firmeza de sus pétalos y tallos, además de mantener una apariencia más fresca y saludable. Incluso, en algunos casos, el azúcar ayuda a conservar mejor el agua del florero y evita que se deteriore rápidamente. Este truco casero no hace milagros, pero sí puede extender algunos días la vigencia de las flores recién cortadas si se combina con otros cuidados básicos. El método es muy fácil de aplicar en casa, aunque es importante respetar ciertas cantidades para evitar el efecto contrario. Estos son los pasos recomendados: Otra técnica utilizada por algunas personas consiste en dejar los tallos en remojo durante algunas horas antes de pasarlos a agua limpia. De esta manera, las flores absorben mejor los nutrientes y pueden mantenerse frescas durante más tiempo. Aunque el agua con azúcar puede ser beneficiosa, no todas las flores reaccionan de la misma manera. Algunas especies pueden deteriorarse más rápido si reciben demasiada azúcar, especialmente cuando el agua no se cambia con frecuencia. Además, usar cantidades excesivas puede favorecer la aparición de bacterias y acelerar el mal estado del agua del florero. Por eso, los especialistas recomiendan aplicar este truco con moderación y acompañarlo con otros cuidados esenciales. Para que las flores duren más tiempo, también se aconseja: Con pequeños cuidados y este sencillo truco casero, es posible disfrutar por más tiempo de flores frescas y saludables dentro del hogar.