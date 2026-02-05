China logró un hito histórico en la física, al diseñar y poner en marcha un imán superconductivo que genera un campo magnético más de 700.000 veces superior al de la Tierra, estableciendo un nuevo récord mundial en intensidad. Investigadores del Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP), junto con otras instituciones como la Universidad de Tsinghua y centros especializados en superconductividad, consiguieron generar un campo magnético de 351 000 gauss (equivalente a 35,1 teslas) de forma estable durante más de media hora. Estos campos tan intensos solo pueden lograrse con magnetismo superconductivo, en el que materiales especiales transportan corriente sin resistencia eléctrica cuando se enfrían a temperaturas extremadamente bajas, lo que permite crear campos magnéticos extraordinariamente potentes sin pérdidas de energía. El diseño combina bobinas superconductoras de alta y baja temperatura, logrando que el imán mantenga su campo sin fallos durante largos periodos y sin degradar el material. Los científicos superaron problemas técnicos como el acoplamiento multifield y la alta tensión mecánica que suelen limitar la intensidad y estabilidad de estos sistemas. Este avance no modifica las leyes fundamentales de la física, pero sí lleva la ingeniería de campos magnéticos a un nuevo nivel, ampliando las posibilidades de experimentación con condiciones extremas en laboratorios. Aunque el logro es principalmente científico, las aplicaciones potenciales son múltiples: Este logro representa un salto en la capacidad de manipular campos magnéticos extremos, algo que —aunque no rompe leyes físicas– empuja hacia territorios donde la tecnología puede empezar a explorar fenómenos antes inaccesibles. A medida que estas técnicas evolucionen, podrían abrir nuevas líneas de investigación en la materia condensada, física de plasmas, ciencia de materiales y tecnologías espaciales.