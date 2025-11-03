Resultados Quiniela Nocturna Provincia

  • A la cabeza: el 3268 - Sobrinos

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Provincia del martes 14 de octubre de 2025:

1.326811.2105
2.700912.0194
3.433413.8903
4.728014.4247
5.618215.7045
6.615716.1804
7.023617.9386
8.269118.9412
9.463519.2245
10.032720.7096

Resultados Quiniela Vespertina Provincia

  • A la cabeza: el 0381 - Las Flores

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Provincia del martes 14 de octubre de 2025:

10381112341
28107121512
38028132216
48347143942
55248150261
61015162716
79544176314
80243182244
95643194379
102592207927

Resultados Quiniela Nocturna Nacional

A la cabeza: el 7180 - La Bocha

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del martes 14 de octubre de 2025:

1.718011.7208
2.901412.3560
3.652313.9281
4.312514.8564
5.665215.8793
6.432816.6634
7.193717.1148
8.998718.2896
9.434019.7610
10.386820.3298

Letras: DHMM

Resultados Quiniela Vespertina Nacional

A la cabeza: el 0523 - Cocinero

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del martes 14 de octubre de 2025:

10523115759
20318128696
36078133760
47961141429
55807156099
64388162330
78708174450
84286185717
93465196010
102681202734

Letras: AGHN

Resultados Quiniela Matutina Provincia

  • A la cabeza: 0669 - Vicios

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del martes 14 de octubre de 2025:

1.066911.3716
2.038812.6089
3.978713.6886
4.569214.4354
5.321215.7966
6.628816.7928
7.669917.2903
8.899618.9163
9.807919.1717
10.868520.5158

Resultados Quiniela Matutina Nacional

  • A la cabeza: 3440 - Cura

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del martes 14 de octubre de 2025:

1.344011.6207
2.394212.3174
3.641013.1987
4.827014.9116
5.991315.8819
6.498116.1761
7.626717.9706
8.093318.7194
9.944219.7999
10.609820.7090
OFMN

Resultados Quiniela Primera Provincia

  • A la cabeza: 2199 - Boxeador

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del martes 14 de octubre de 2025:

1.219911.0612
2.477612.5025
3.971813.7707
4.765614.5855
5.462415.6650
6.651116.0554
7.590417.4453
8.734118.5501
9.823219.0620
10.793520.5815

Resultados Quiniela Primera Nacional

  • A la cabeza: 6245 - El vino

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del martes 14 de octubre de 2025:

1.624511.7573
2.511612.5528
3.733713.4510
4.570814.6868
5.405415.7235
6.315616.7236
7.444217.4224
8.412518.8581
9.873019.6129
10.091920.5820
CPXY

Quiniela Primera

Los resultados se conocerán a las 12.

Los premios de la Quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se establecen según el número de aciertos de los apostadores.

En este sentido, las competencias efectúan los llamados tope de banca, determinado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope fijado.

¿En cuántas provincias de Argentina se juega a la Quiniela?

Argentina es uno de los países de la región más acostumbrado al juego de azar. De norte a sur, la quiniela es una de las favoritas debido a sus jugosos premios y bajo costo de adquisición.

Todas las provincias sortean este entretenimiento regido por los institutos de loterías de cada jurisdicción.

Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ciertas zonas populosas como la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Entre Ríos y Santa Fe conjuntamente participan con otros sorteos instituidos por la Lotería del vecino país de Uruguay.

Adicionalmente, en CABA se hace también un sorteo de letras designadas al azar a aquellos tickets participantes.

¿Qué es la Quiniela?

Es el juego de azar más popular de la Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores,

En general las jurisdicciones implementan lo que denominan “tope de banca”, el tope de banca es fijado por cada jurisdicción y se utiliza para prorratear los pagos cuando el monto de los premios a pagar supera dicho tope.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La apuesta mínima es de $ 4.

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:

  • Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.
  • Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.
  • Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.
  • Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado.

¿Cómo es el sorteo de la Quiniela Nacional y de la Provincia?

  • El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires-.
  • Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cuáles son los horarios de la Quiniela Nacional y de la Provincia?

Los sorteos se realizan cuatro veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas)

