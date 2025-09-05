Quiniela de Tucumán en la Nocturna: estos son los resultados del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 2459 (Las Plantas).

1° 2459 11° 6181 2° 2898 12° 9631 3° 9420 13° 3690 4° 1212 14° 5105 5° 3871 15° 4240 6° 0146 16° 2756 7° 5642 17° 9889 8° 4167 18° 6074 9° 6775 19° 0595 10° 8077 20° 7802

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del jueves 4 de septiembre

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.