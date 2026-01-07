Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3346 (Tomates).

1° 3346 11° 8182 2° 1478 12° 7712 3° 0885 13° 3929 4° 8113 14° 3559 5° 5196 15° 7647 6° 9768 16° 5452 7° 4583 17° 4994 8° 5271 18° 4397 9° 1151 19° 2111 10° 3960 20° 5443

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.