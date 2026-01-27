Este lunes, 26 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5516 (Anillo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 26 de enero

1° 5516 11° 5618 2° 0540 12° 0622 3° 9651 13° 6753 4° 8402 14° 9620 5° 2504 15° 3802 6° 8156 16° 8446 7° 0310 17° 1079 8° 7337 18° 2267 9° 1366 19° 6979 10° 5625 20° 8674

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien o algo.

Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, soñar con un anillo puede sugerir que el soñador está en un proceso de transformación o que está cerrando un capítulo en su vida para comenzar uno nuevo.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.