Este lunes, 12 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2188 (El Papa).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 12 de enero
|1°
|2188
|11°
|1095
|2°
|1490
|12°
|9097
|3°
|6572
|13°
|1013
|4°
|5352
|14°
|9557
|5°
|2340
|15°
|4878
|6°
|3105
|16°
|7089
|7°
|3989
|17°
|1322
|8°
|1529
|18°
|2252
|9°
|2474
|19°
|0705
|10°
|0724
|20°
|5921
¿Qué significa soñar con El Papa?
Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.
Además, El Papa en los sueños puede representar autoridad, moralidad y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a reflexionar sobre los propios valores y creencias, así como a buscar la paz interior.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.