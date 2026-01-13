Este lunes, 12 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2188 (El Papa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 12 de enero

1° 2188 11° 1095 2° 1490 12° 9097 3° 6572 13° 1013 4° 5352 14° 9557 5° 2340 15° 4878 6° 3105 16° 7089 7° 3989 17° 1322 8° 1529 18° 2252 9° 2474 19° 0705 10° 0724 20° 5921

¿Qué significa soñar con El Papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en los sueños puede representar autoridad, moralidad y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a reflexionar sobre los propios valores y creencias, así como a buscar la paz interior.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: