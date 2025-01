Qué significa soñar con un familiar muerto, según la psicología

Los sueños muchas veces buscan "llevar a la superficie" todo lo que intentamos reprimir sin darnos cuenta. Soñar con un familiar muerto puede ser la respuesta a muchas dudas o conflictos personales. ¿Qué dice la ciencia?

A través del psicoanálisis, la rama de la psicología que se dedica a la interpretación de los sueños, los profesionales buscan "traducir" aquellos escenarios y darles un marco congruente.

¿Qué significa soñar con un familiar muerto?



Los episodios traumáticos como la muerte de un familiar suelen quedar reprimidos en el inconsciente, ya que pueden generar fuertes emociones de angustia y tristeza. No obstante, pueden resurgir mientras dormimos.

Según la página web de Psicología Online, la muerte representa "transformación y cambios". Muchas veces se siente la necesidad de hacer una interpretación para evaluar si se trata de la necesidad de cerrar ciclos o iniciar una nueva etapa.

Por otra parte, soñar con algún familiar fallecido, recientemente o de hace un tiempo, puede significar que lo extrañás y aún no lográs superar su pérdida.

Soñar con un familiar muerto.

Mientras que, de acuerdo al desarrollo del sueño, también representa la maduración y sanación. La muerte jamás dejará de doler, pero sí se puede vivir con ella. Ver y hablar con un familiar que ya no se encuentra en este plano puede significar que ya se está superando la etapa más difícil.

Si el sueño se repite de forma constante, puede que haya quedado un asunto sin resolver con esa persona.

¿Puedo olvidar a mi pariente fallecido si dejo de soñarlo?



Uno de los principales miedos de la mayoría de las personas es olvidarse del rostro y la voz del familiar que hemos perdido. A veces, los sueños, pueden ser la única vía mediante la cual "estar en contacto".

Sin embargo, muchas personas que recuerdan muy bien a sus parientes no logran observarlas en sus sueños y esto se debe a una situación acerca de su inconsciente, por lo que los sueños no serían el parámetro para medir cuánto recuerdas o no a tu ser querido.