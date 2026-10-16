Los médicos que atienden a los jubilados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantienen un paro nacional hasta el viernes 16. La medida de fuerza es en reclamo de una actualización en los honorarios que reciben los profesionales de la salud por cada paciente.

La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y podría afectar las consultas programadas en todo el país.

Esto no significa que todos los médicos de cabecera y odontólogos dejarán de atender, sino que dependerá de la adhesión de cada profesional.

Paro de médicos del PAMI: qué reclaman los profesionales afiliados

La medida de fuerza de los médicos de cabecera y odontólogos es en reclamo por los honorarios que paga la obra social por cada afiliado.

La medida se prolongará hasta el viernes 16 , lo que significa que durante toda la jornada los médicos que adhieran a la medida de fuerza interrumpirán la atención habitual.

Hasta cuándo no atienden los médicos de PAMI: qué hacer si tenía turnos programados durante el paro. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Se trata del valor de la cápita, monto que abona PAMI mensualmente por cada paciente asignado a un profesional, independientemente de cuántas consultas tenga.

Según los valores informados, los médicos de cabecera cobran actualmente $ 2.700 por paciente, mientras que los odontólogos $ 374.

Hasta cuándo no atienden los médicos de PAMI: qué hacer si tenía turnos programados durante el paro.

Los médicos exigen una actualización en el valor de la cápita para los médicos de cabecera de $2.700 a $ 4.500 por afiliado. En caso de los odontólogos, solicitan que el monto pase a ser de $ 3.000.

¿Qué hacer si tenías un turno programado?

La medida de fuerza podría afectar el normal funcionamiento de los consultorios y provocar la suspensión o reprogramación de algunas consultas que ya estaban programadas. Sin embargo, el alcance de la medida dependerá de cada profesional y de su adhesión al paro, por lo que no necesariamente se verán interrumpidas todas las prestaciones.