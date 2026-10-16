La Autovía Provincial 6 “Antonio Cafiero” incorporó un nuevo sistema de peaje electrónico que permite cobrar la tarifa correspondiente sin necesidad de detener la marcha ni pasar por cabinas o barreras.

La modalidad, conocida como free flow, comenzó a funcionar el 1 de octubre de 2026 y alcanza a los vehículos que circulan por este corredor bonaerense.

La implementación está a cargo de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que instaló el nuevo esquema de cobro en dos estaciones ubicadas en San Vicente y General Las Heras.

Ante el cambio, la empresa recomendó a los conductores contar con TelePASE activo y verificar que el dispositivo esté correctamente asociado a la patente del vehículo.

Desde cuándo funciona el nuevo peaje sin barreras en la Autovía 6

El sistema de peaje electrónico comenzó a funcionar el 1 de octubre de 2026, según informó AUBASA. La incorporación representa un cambio en la modalidad de cobro de la Autovía Provincial 6, un corredor que hasta entonces no contaba con estaciones de peaje.

Desde esa fecha, los vehículos que circulan por la traza deben abonar la tarifa correspondiente en las estaciones habilitadas en San Vicente y General Las Heras.

AUBASA recomendó a los conductores verificar que tengan TelePASE activo y asociado a la patente del vehículo.

Cómo funciona el sistema de peaje electrónico free flow

A diferencia de los peajes tradicionales, el sistema free flow funciona sin cabinas ni barreras y permite que los vehículos continúen su recorrido sin detenerse para realizar el pago.

Para identificar cada paso, el sistema utiliza tecnologías que reconocen la patente del vehículo y el dispositivo TelePASE. Con esa información, determina automáticamente la categoría correspondiente y procesa el cobro de manera electrónica.

De esta forma, la modalidad busca agilizar el tránsito al eliminar la necesidad de frenar ante una cabina de peaje.

Cómo se paga el peaje de la Autovía 6 y qué pasa con TelePASE

AUBASA recomendó a los usuarios que circulen por la Autovía Provincial 6 contar con TelePASE activo y correctamente asociado a la patente del vehículo antes de utilizar el nuevo sistema.

El mecanismo permite identificar el dispositivo y gestionar el cobro electrónico sin que el conductor tenga que detenerse. Por eso, es importante verificar previamente que el servicio esté habilitado y que los datos del vehículo sean correctos.

Los valores vigentes para las dos estaciones de peaje pueden consultarse en el sitio oficial de AUBASA.

Qué trabajos realizó AUBASA en la Autovía Provincial 6

En los meses previos a la implementación, AUBASA realizó distintas tareas de mantenimiento y acciones destinadas a mejorar el servicio para los usuarios de la Autovía Provincial 6.

Entre los trabajos y servicios mencionados por la empresa se encuentran el corte de pasto, la limpieza, la asistencia vial de emergencia, la disponibilidad de grúas y el servicio de ambulancias.

Estas tareas forman parte de las acciones que la concesionaria informó en el marco de la puesta en marcha del nuevo esquema de peaje electrónico.