Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental en la organización de la circulación y establecen reglas que los conductores deben respetar para evitar infracciones.

Entre ellas se encuentra la señal R.9, representada por una letra “E” tachada con dos líneas cruzadas, que indica la prohibición de estacionar y detenerse .

Dicha indicación está contemplada en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Qué significa la señal de tránsito R.9 de prohibido estacionar y detenerse

La señal reglamentaria R.9 indica que está prohibido tanto estacionar como detenerse en el sector de la vía donde se encuentra instalada.

A diferencia de otras señales que restringen únicamente el estacionamiento, esta disposición impide también realizar una detención voluntaria , incluso por un período breve.

Señal de Tránsito de "Prohibido estacionar ni detenerse" en la calle. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Por ejemplo, un conductor no puede detener su vehículo en ese lugar para esperar a otra persona, permitir que un pasajero suba o baje, ni realizar una parada momentánea por motivos particulares.

La señal pertenece al grupo de las reglamentarias o prescriptivas de prohibición. Su función es establecer una restricción concreta para los conductores en la vía pública y debe respetarse en el sector indicado.

En qué se diferencia de la señal de prohibido estacionar

La principal diferencia entre la señal R.9 y la que prohíbe solamente estacionar es que la primera impide ambas acciones: estacionar y detenerse.

Señal de tránsito en la vía pública. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Cuando una señal prohíbe estacionar, la detención momentánea para el ascenso o descenso de pasajeros puede estar permitida, siempre que no exista otra restricción y que la maniobra se realice de manera segura. En cambio, ante la señal R.9, tampoco se permite esa detención voluntaria .

Por eso, reconocer el símbolo es importante para interpretar correctamente las restricciones y evitar maniobras que puedan obstaculizar la circulación.

Qué establece la Ley de Tránsito sobre las señales reglamentarias

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla el Sistema de Señalización Vial Uniforme, que establece criterios comunes para interpretar las señales de tránsito en el país.

Las señales reglamentarias comunican obligaciones, restricciones y prohibiciones que deben cumplir los conductores al circular por rutas, avenidas, autopistas o calles.

En tanto, ignorar una señal de prohibición puede derivar no solo en una infracción, sino que también podría generar accidentes en caso de no respetarse.