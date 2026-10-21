Qué significa la señal de tránsito amarilla con dos flechas y un triángulo con la punta hacia abajo.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental en la seguridad vial, ya que permiten anticipar cambios en el camino y advertir sobre posibles riesgos. Entre ellas, hay una señal amarilla con dos flechas y un símbolo en el centro que puede generar dudas entre los conductores.

Qué significa la señal amarilla con dos flechas y un cilindro

La señal de tránsito amarilla con dos flechas y un cilindro en el medio corresponde a la señal P.20, denominada “Principio y fin de calzada dividida”. Según el Anexo L del artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito, advierte sobre la presencia de un separador físico que divide los sentidos de circulación o señala dónde termina esa separación.

Su diseño incluye dos flechas que representan los sentidos de circulación y, en el centro, un dibujo que representa el obstáculo o la isleta que separa la calzada. Se trata de una señal preventiva que permite anticipar cómo está organizada la vía.

Cuál es la diferencia entre el principio y el fin de calzada dividida

La señal tiene dos variantes, según el tramo de la vía que se busca advertir:

Principio de calzada dividida : indica que comienza una división física entre los sentidos de circulación.

Fin de calzada dividida: advierte que termina el separador físico que divide ambos sentidos.

Por eso, aunque ambas señales pertenecen a la misma categoría, su significado depende de la variante representada. No indican que la división comienza y termina al mismo tiempo.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con dos flechas y un triángulo con la punta hacia abajo. Gemini IA.

Por qué es importante reconocer las señales de tránsito preventivas

Las señales preventivas tienen como objetivo advertir a los conductores sobre las características del camino y los posibles cambios que pueden encontrar durante el recorrido. Se identifican, en general, por su forma de rombo, fondo amarillo y símbolos negros que permiten reconocer la situación que se aproxima.

Reconocerlas con anticipación ayuda a interpretar las condiciones de circulación, mantener la atención y tomar decisiones adecuadas al volante. Conocer su significado es fundamental tanto para quienes están aprendiendo a conducir como para quienes circulan habitualmente por calles y rutas.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Al encontrar la señal P.20, los conductores deben prestar atención a la disposición de la calzada y a la presencia del separador físico. Esta advertencia permite anticipar cambios en la organización de la vía y adecuar la conducción a las condiciones del camino.

El significado específico depende de la variante de la señal instalada. Para interpretar correctamente la advertencia, es importante observar el diseño y prestar atención a la división física que se presenta en la calzada.

La descripción y el significado de esta señal están establecidos en el Anexo L del artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito, que reúne las disposiciones sobre señalización vial.