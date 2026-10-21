El próximo viernes 23 de octubre algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires tendrán la posibilidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de los feriados programados por la visita del papa León XIV.

La jornada de receso laboral alcanza a los habitantes de los partidos de General Pinto y San Antonio de Areco , por conmemorarse su respectivo aniversario fundacional.

La medida se enmarca en la Resolución 467/2026 que publicó el Gobierno provincial a comienzos de mes, a partir de la cual se declaró no laborables en varios sectores gubernamentales, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos municipios correspondientes al mes de octubre de 2026.

Feriado local el próximo viernes 23 de octubre: qué actividades quedan suspendidas

De acuerdo al calendario de feriados y días no laborables que difundió el Banco Provincia a comienzos de mes, el próximo viernes 23 de octubre será una jornada de descanso para algunos habitantes de San Antonio de Areco y General Pinto.

El próximo viernes 23 de octubre no abrirá el Banco Provincia en San Antonio de Areco y General Pinto. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Los partidos bonaerenses festejan sus respectivos aniversarios fundacionales por lo que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 467/2026, quedan suspendidas todas las actividades y servicios de atención al público del Ministerio de Gobierno, la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son las sucursales del Banco Provincia que cierran sus puertas el viernes 23 de octubre?

San Antonio de Areco : Alsina 150 (Código Postal: 2760)

General Pinto: Avenida Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina (N° 501)

¿Cuáles son los trámites del Banco Provincia que no se podrán hacer el viernes 23 de octubre?

El cierre del Banco Provincia el próximo viernes 23 de octubre en General Pinto y San Antonio de Areco, suspenderá algunos trámites, entre ellos, los que se lleven a cabo en ventanilla o requieran de atención al público.

Algunas de las gestiones que se realizan de esta manera, son:

Compra y venta de moneda extranjera a través de las cajas.

Pagos en efectivo o con cheque que no estén habilitados mediante terminales de autoservicio o canales electrónicos

Apertura de cuentas bancarias (cuando no se realice mediante canales digitales).

Entre otros.

En lo que respecta a los canales digitales y cajeros automáticos, continuarán habilitados para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.