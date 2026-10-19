Las etiquetas de la ropa incluyen una serie de símbolos que indican cómo lavar, secar y planchar cada prenda para conservar su estado original durante más tiempo.

Aunque muchas veces pasan inadvertidos, estos símbolos contienen información importante sobre la temperatura del agua, el tipo de lavado recomendado y los cuidados que necesita cada tejido.

Uno de los más habituales es el de una mano dentro de una cubeta, que indica que la prenda debe lavarse a mano .

Qué significa el símbolo de la mano dentro de una cubeta en la etiqueta de la ropa

El símbolo de una mano dentro de una cubeta con agua indica que la prenda requiere lavado a mano.

El objetivo del lavado manual es reducir la fricción y controlar la intensidad del movimiento durante el proceso . Mientras que un lavarropas puede someter la ropa a giros, agitación y centrifugado, el lavado a mano permite manipular cada pieza con mayor suavidad y prestar atención a las zonas que necesitan una limpieza específica.

También es importante observar si el símbolo incluye un número o si aparece acompañado por otras indicaciones. En los sistemas de etiquetado que utilizan la cubeta con una cifra, esta señala la temperatura máxima del agua recomendada. Cuando el pictograma corresponde al lavado a mano, se deben respetar tanto esa temperatura como las instrucciones adicionales del fabricante.

Símbolo que indica lavado a mano en las etiquetas de ropa. Imagen ilustrativa realizada con Gemini | El Cronista Audiencias

¿Bajo qué reglas rigen las etiquetas de la ropa en Argentina?

En Argentina, las etiquetas de los productos textiles se rigen por la Resolución 549/2021, que incorporó al ordenamiento jurídico nacional el Reglamento Técnico del Mercosur sobre Etiquetado de Productos Textiles.

La norma fue modificada por la Resolución 156/2024, que introdujo cambios en algunos artículos, pero no alteró las disposiciones del capítulo VII, dedicado a los tratamientos de cuidado para la conservación.

La reglamentación establece que las prendas deben incluir información obligatoria sobre la composición de las fibras, el país de origen, la identificación del fabricante o importador, el talle o las dimensiones y las instrucciones para su cuidado.

Estas últimas deben ajustarse a la norma NM ISO 3758:2013 y contemplar cinco procesos: lavado, blanqueado, secado, planchado y cuidado textil profesional.

E n concreto, el punto 23 establece: “La información sobre los tratamientos de cuidado para la conservación es obligatoria. La declaración de esta información debe estar de acuerdo con la norma NM ISO 3758:2013. Esta información podrá estar indicada por símbolos o textos o ambos quedando la elección a cargo del fabricante o del importador o de aquel que impone su marca exclusiva o razón social o quien posea licencia de uso de una marca, según el caso. Son alcanzados por esta obligación los siguientes procesos: lavado, blanqueado, secado, planchado y cuidado textil profesional, los que deberán ser informados en la secuencia descripta”

Las indicaciones pueden presentarse mediante símbolos, textos o una combinación de ambos, siempre que respeten el orden establecido. Además, los símbolos deben ser legibles, visibles y tener un tamaño mínimo de 16 mm2 de superficie dentro de un cuadrado imaginario.

Cómo lavar a mano una prenda para evitar que se deforme o pierda color

Para lavar una prenda a mano, el primer paso es preparar un recipiente limpio con agua a la temperatura indicada en la etiqueta y disolver una pequeña cantidad de detergente adecuado para el tejido.

La organización GINETEX, vinculada al sistema internacional de etiquetado de cuidado textil, recomienda manipular con suavidad las prendas que llevan el símbolo de lavado a mano, evitar frotarlas o retorcerlas y enjuagarlas cuidadosamente para retirar los restos de detergente. También aconseja eliminar el exceso de agua sin someter la tela a movimientos bruscos.

Para retirar el exceso de humedad, lo aconsejable es presionar la tela con cuidado o apoyarla sobre una toalla limpia y enrollarla suavemente, sin retorcerla.

Por último, el secado debe realizarse según las indicaciones de la etiqueta. Algunas prendas delicadas necesitan secarse extendidas sobre una superficie horizontal para evitar que el peso del agua las estire, mientras que otras pueden colgarse si el fabricante lo permite.