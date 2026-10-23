La Ciudad de Buenos Aires anunció un operativo de tránsito por los preparativos para la visita del papa León XIV, prevista del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre de 2026.

Los trabajos para instalar estructuras en la zona del Monumento a los Españoles comenzarán este sábado 24 de octubre e incluirán cortes totales y parciales sobre la avenida del Libertador.

Las restricciones se extenderán durante las próximas semanas y cambiarán de acuerdo con el avance de las tareas. Según informó el Gobierno porteño, los cortes y desvíos podrán modificarse, por lo que se comunicarán nuevas actualizaciones sobre el operativo.

Los cortes de tránsito en avenida del Libertador comenzarán el 24 de octubre por el armado de estructuras para la visita del papa León XIV y se extenderán hasta mediados de noviembre. Shutterstock

Cuándo comienzan los cortes de tránsito por la visita del Papa

El primer corte está previsto para la madrugada del sábado 24 de octubre y se extenderá hasta la mañana de ese día. Durante ese período, estará cerrada por completo la avenida del Libertador, entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento.

La restricción responde al armado de las estructuras necesarias para los preparativos de la visita papal en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

Qué calles estarán cortadas el sábado 24 de octubre

El sábado habrá un corte total de la avenida del Libertador entre las avenidas Colombia y Sarmiento. La medida comenzará durante la madrugada y finalizará por la mañana, de acuerdo con el cronograma oficial.

Una vez concluida esa primera etapa, se implementarán restricciones parciales en el mismo tramo para permitir la continuidad de los trabajos.

Perímetro afectado buenosaires.gob.ar

Hasta cuándo habrá cortes parciales en avenida del Libertador

Desde la mañana del sábado 24 de octubre hasta la noche del martes 3 de noviembre , habrá cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento.

Durante ese período, permanecerán habilitados dos carriles por mano. Los conductores deberán tener en cuenta las limitaciones al circular por la zona y prever posibles demoras mientras continúen las tareas de montaje.

Qué pasará con el tránsito desde el miércoles 4 de noviembre

A partir de la madrugada del miércoles 4 de noviembre comenzará una nueva etapa del operativo. Desde ese día y hasta el sábado 14 de noviembre se implementarán cortes totales progresivos sobre la avenida del Libertador, entre las avenidas Olleros y Ugarteche .

Las restricciones avanzarán de manera gradual a medida que se desarrollen los trabajos vinculados con la organización de la visita. Este cronograma se extenderá durante los días previos, las jornadas de la visita y el período posterior inmediato.

Cómo consultar las actualizaciones sobre cortes y desvíos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que difundirá nuevas actualizaciones a medida que avancen los trabajos. Los cortes y desvíos previstos pueden sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de circular por el área afectada.