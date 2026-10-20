Un nuevo paro docente podría dejar sin clases a miles de alumnos de la provincia de Buenos Aires el miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

El sindicato Docentes en Marcha convocó a una nueva medida de fuerza en rechazo al aumento del 6% en dos cuotas propuesto por el Gobierno bonaerense.

La suspensión de las clases dependerá de la adhesión de cada docente, por lo que conviene consultar cada caso en particular.

Nuevo paro docente en Buenos Aires: qué reclama el sindicato

Bajo el lema “Abajo el ajuste educativo de Kicillof”, el sindicato anunció 48 horas de jornada de lucha . La medida se extenderá durante el miércoles 21, con un cese de tareas y continuará el jueves 22, con una movilización hacia La Plata.

Según detallaron, el pasado viernes, durante la reunión paritaria, el gobierno bonaerense ofreció un aumento salarial del 6% (3% a cobrar en octubre y 3% en noviembre). “Esta propuesta implica menos de 30 mil pesos de bolsillo”, señalaron.

Confirman un nuevo paro docente por 48 horas en Buenos Aires: qué reclaman los gremios.

El gremio cuestionó la decisión de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) de aprobar el acuerdo y expresó su rechazo a la medida. “Rechazamos el acuerdo salarial miserable del 6% en dos cuotas que aprobó SUTEBA”, señalaron.

“El salario docente de PBA es de los cuatro más bajos del país, la docencia bonaerense trabaja hasta tres turnos para poder llegar a fin de mes, además de estar la gran mayoría endeudada”, explicaron.

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

El Ministerio de Capital Humano difundió el calendario escolar oficial de 2026 con las fechas de finalización de clases para las 24 provincias del país.

El cronograma fue definido por el Consejo Federal de Educación (CFE), donde las jurisdicciones ratificaron el compromiso de garantizar 190 días efectivos de clases durante el ciclo lectivo.