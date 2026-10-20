Las condiciones climáticas en Argentina continúan marcadas por las precipitaciones y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de un frente de tormentas que afectará a la provincia de Neuquén durante este martes 20 de octubre.
Además, el SMN informó que se esperan lluvias de variada intensidad en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza y San Luis.
Por su parte, el organismo señaló que en Neuquén se verá afectada tanto la región sur como el norte provincial.
Rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas en Neuquén
A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional difundió la alerta meteorológica amarilla por tormentas. Según destacó el ente, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, que pueden ser superados localmente.
Asimismo, las tormentas podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento, lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las recomendaciones del SMN
Ante este tipo de circunstancias climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional, recomienda:
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Las zonas afectadas por las lluvias
Las tormentas pronosticadas para este martes 20 de octubre en Neuquén se presentarán en gran parte de la provincia y se darán, principalmente, en las siguientes localidades:
- Confluencia
- Este de Añelo
- Este de Pehuenches
- Picún Leufú
- Este de Loncopué
- Este de Picunches
- Este de Ñorquín
- Oeste de Añelo
- Oeste de Pehuenches
- Sur de Chos Malal
- Sur de Minas
- Catán Lil
- Collón Curá
- Zapala
- Zona baja de Aluminé
- Zona baja de Huiliches
- Zona baja de Lácar
- Los Lagos