Las condiciones climáticas en Argentina continúan marcadas por las precipitaciones y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de un frente de tormentas que afectará a la provincia de Neuquén durante este martes 20 de octubre.

Además, el SMN informó que se esperan lluvias de variada intensidad en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza y San Luis .

Por su parte, el organismo señaló que en Neuquén se verá afectada tanto la región sur como el norte provincial.

Rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas en Neuquén

A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional difundió la alerta meteorológica amarilla por tormentas. Según destacó el ente, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, que pueden ser superados localmente.

Asimismo, las tormentas podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento, lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las alertas meteorológicas emitidas por el SMN. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Las recomendaciones del SMN

Ante este tipo de circunstancias climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional, recomienda:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las zonas afectadas por las lluvias

Las tormentas pronosticadas para este martes 20 de octubre en Neuquén se presentarán en gran parte de la provincia y se darán, principalmente, en las siguientes localidades: