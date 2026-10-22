La doble línea amarilla en la ruta es una señalización vial que los conductores deben reconocer antes de intentar un adelantamiento.

Esta marca pintada sobre el asfalto separa los sentidos opuestos de circulación y prohíbe cruzar la demarcación para sobrepasar a otro vehículo.

Su significado está contemplado en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido por el Decreto 779/1995. Por eso, identificarla a tiempo permite saber qué maniobras están prohibidas, cómo circular de manera segura y qué consecuencias puede tener una infracción.

Qué significa la doble línea amarilla en la ruta

La doble línea amarilla continua -conocida como H1 en la categoría de demarcación horizontal- separa los carriles destinados a la circulación en sentidos contrarios e indica que no se debe atravesar esa demarcación.

Su función es impedir maniobras que obliguen a un vehículo a invadir el espacio por el que circula el tránsito que viene de frente.

Esta marca puede aparecer en sectores donde un adelantamiento representa un riesgo, como curvas, pendientes o tramos con visibilidad limitada. En esas condiciones, un conductor podría no advertir la presencia de otro vehículo hasta que resulte difícil regresar a su carril.

Por ese motivo, cuando hay doble línea amarilla continua, no está permitido cruzarla para adelantar. Esta restricción es especialmente importante en rutas de doble sentido, donde una maniobra indebida puede terminar en un choque frontal.

Demarcación horizontal, H1. Imagen Ilustrativa hecha con Gemini - El Cronista Audiencias

Qué deben hacer los conductores cuando ven una doble línea amarilla continua

Al identificar esta demarcación, los conductores deben permanecer en su carril y evitar cualquier maniobra que implique cruzar la línea continua . Esta precaución debe acompañarse con una velocidad adecuada y una distancia de seguridad suficiente respecto del vehículo que circula adelante.

Para reducir los riesgos, se recomienda:

No adelantar cuando sea necesario atravesar la doble línea amarilla.

Mantener una distancia prudente con el vehículo precedente.

Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Extremar las precauciones en curvas, pendientes y zonas con poca visibilidad.

Esperar hasta encontrar un tramo donde el adelantamiento esté permitido y pueda completarse sin peligro.

Qué son las demarcaciones en el Sistema de Señalización Vial Uniforme

Las demarcaciones viales son las marcas pintadas sobre la calzada que ordenan la circulación, delimitan los carriles y orientan a los conductores sobre las maniobras permitidas y prohibidas .

Forman parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme, regulado por el Decreto 779/1995, y complementan las señales verticales y los semáforos para mejorar la seguridad en calles y rutas.