Lavar los jeans después de cada uso no siempre es necesario. Espaciar los lavados puede ayudar a conservar el color y la resistencia de la tela, además de reducir el consumo de agua y energía.

Así lo demostró un estudio publicado en International Journal of Consumer Studies, que analizó cómo influye la frecuencia de lavado en el desgaste del denim y encontró diferencias entre los pantalones lavados con mayor y menor frecuencia.

Como referencia, Levi´s recomienda lavar los jeans aproximadamente cada 10 usos, siempre que no estén visiblemente sucios ni tengan olores persistentes.

La pauta figura en su guía de cuidado del denim, publicada en marzo de 2026, y complementa los resultados de la investigación con una orientación práctica.

Cada cuánto se pueden lavar los jeans, según los expertos

El estudio, titulado Reducing laundering frequency to prolong the life of denim jeans, se publicó el 8 de agosto de 2016. Para evaluar el efecto de la frecuencia de lavado, los investigadores compararon dos rutinas durante un período equivalente a 60 días de uso: un grupo lavó sus jeans aproximadamente cada dos días, mientras que el otro lo hizo cada 20 días de uso.

Al comparar ambos grupos, los autores observaron que los pantalones lavados con mayor frecuencia perdieron más masa, sufrieron una mayor pérdida de color y presentaron una reducción de la resistencia a la tracción en una dirección del tejido. Los resultados respaldan la idea de que someter el denim a lavados frecuentes puede acelerar su deterioro.

El experimento, sin embargo, no establece cada cuántos días deben lavarse los jeans. Para trasladar esa evidencia a una rutina de cuidado, Levi´s propone una referencia: aproximadamente 10 usos entre lavados, siempre que el estado de los pantalones lo permita.

Se trata de una recomendación de la marca, no de un intervalo determinado por el estudio.

Espaciar los lavados puede ayudar a conservar el color y la resistencia de los jeans. Fuente: Shutterstock

Por qué lavar los jeans con demasiada frecuencia puede desgastar la tela

De acuerdo con el estudio, una las razones por las que conviene espaciar los lavados es la fricción que se produce durante el ciclo del lavarropas .

Los movimientos y roces a los que se somete la tela húmeda pueden contribuir a la pérdida de fibras y el deterioro progresivo del tejido, como reflejan las diferencias observadas en el estudio.

Ese desgaste puede afectar tanto la resistencia de los pantalones como su apariencia. La pérdida de color, por ejemplo, puede modificar el aspecto original del denim y alterar los pliegues y las marcas que se forman con el uso.

Cómo lavar los jeans para conservar el color y la resistencia

Cuando el lavado resulta necesario, elegir un método adecuado permite complementar el cuidado de la tela.

Levi’s recomienda dar vuelta los pantalones antes de introducirlos en el lavarropas y cerrar los botones y las cremalleras. También aconseja separar las prendas por colores para reducir el riesgo de transferencia de tintes.

La marca también propone utilizar agua fría, detergente suave y un ciclo delicado. Estas medidas ayudan a limitar la exposición al calor y la fricción, dos factores que pueden afectar el color y la estructura del denim.

El secado también influye en la conservación de los pantalones. Siempre que sea posible, conviene dejarlos secar al aire libre y a la sombra, en lugar de recurrir a la secadora. El calor puede favorecer el encogimiento y la pérdida de color, mientras que el secado natural ayuda a preservar la forma de la prenda.

En definitiva, tanto la investigación publicada en International Journal of Consumer Studies como la guía de Levi’s coinciden en que no es necesario lavar los jeans automáticamente después de cada uso .

Mientras el estudio aporta evidencia sobre el desgaste asociado a una mayor frecuencia de lavado, la marca ofrece una referencia práctica de aproximadamente 10 usos. La decisión final, sin embargo, debe depender del estado de la prenda y de las condiciones en las que se utilizó.