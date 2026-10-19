Los malos olores de la heladera pueden persistir incluso después de una limpieza, sobre todo cuando quedaron aromas de alimentos almacenados durante varios días.

Según la guía Food Safety: Cleaning and Sanitizing de la University of Illinois, un método casero para mejorar el olor del interior del electrodoméstico consiste en utilizar un hisopo de algodón humedecido con extracto de vainilla y dejarlo actuar durante 24 horas con la puerta cerrada.

La recomendación forma parte de una serie de pautas para el cuidado de la heladera y el congelador, y apunta a neutralizar el olor residual una vez que el electrodoméstico ya fue limpiado.

Cómo aplicar el extracto de vainilla en la heladera para eliminar el mal olor

El procedimiento requiere pocos elementos y se puede realizar en minutos:

Humedece un hisopo de algodón con extracto de vainilla.

Colócalo dentro de la heladera.

Cerra la puerta y déjalo actuar durante 24 horas.

Durante ese tiempo, el aroma de la vainilla puede ayudar a reducir los olores persistentes que permanecen en el interior del electrodoméstico.

Un hisopo de algodón con extracto de vainilla puede ayudar a reducir el mal olor de la heladera si se deja actuar durante 24 horas con la puerta cerrada, según una guía de la University of Illinois. Imagen ilustrativa realizada con Gemini | El Cronista Audiencias

Por qué recomiendan usar extracto de vainilla

La guía de la Universidad de Illinois incluye el extracto de vainilla como una alternativa para reducir la percepción de los olores residuales en el refrigerador.

Desde el punto de vista químico, sus compuestos aromáticos volátiles liberan moléculas que estimulan los receptores olfativos y aportan una fragancia característica.

Sin embargo, el extracto de vainilla no elimina necesariamente las sustancias responsables del mal olor ni neutraliza su origen. Por eso, su aplicación debe realizarse después de limpiar el interior del electrodoméstico, retirar los restos de alimentos y eliminar los posibles focos de contaminación.

Cuándo conviene usar este método

El truco puede resultar útil cuando el olor persiste después de limpiar la heladera o el congelador, por ejemplo, tras derrames de comida o después de retirar alimentos que ya no estaban en buen estado.

Antes de colocar el bastoncillo con vainilla, conviene revisar que no queden residuos en estantes, cajones o juntas de la puerta, ya que eliminar el origen del olor sigue siendo el paso más importante.