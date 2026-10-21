Cómo autorizar a alguien a manejar tu auto en Argentina: el trámite que podés hacer desde el celular

En el pasado, para autorizar a otra persona a conducir un vehículo propio, se debía contar con la cédula azul; sin embargo, en la actualidad ya no es necesaria, aunque quienes la poseen pueden utilizarla siempre que no esté vencida.

Actualmente, un tercero que no es titular del vehículo debe contar con la cédula verde, ya sea en su versión física o digital , para estar autorizado .

Para obtener la cédula verde digital, el tercero deberá estar autorizado por el titular a través de la aplicación Mi Argentina.

Cómo autorizar a alguien a manejar tu auto en Argentina

El artículo 40 de la Ley de Tránsito (Ley 24449) señala que para circular con un automotor es indispensable que el “conductor porte la cédula de identificación del mismo” .

Esto quiere decir que el conductor debe tener la cédula verde del titular: puede tener la cédula verde física o de manera digital mediante la aplicación Mi Argentina.

Cédula verde Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo descargar la cédula en Mi Argentina verde paso a paso

Descargar Mi Argentina desde la tienda del celular (App Store o Google Play). Abrir y tocar “Activar mi cuenta”, o iniciar sesión si ya se tiene una cuenta. En la pantalla de inicio tocar “Validar mi identidad”. Se debe hacer con luz natural y fondo claro, con el celular a la altura de la cara y sin anteojos. En el caso de que no salga, se puede validar de forma presencial en un Punto Digital. Ingresar a la sección “Credenciales”. Las cédulas ya emitidas se incorporan automáticamente al Perfil Digital del Ciudadano, sin necesidad de validarlas una por una. Ahí va a estar disponible la cédula verde.

En este marco, la cédula digital es sin costos y se genera de manera automática si ya se tiene una cédula automotor vigente. El conductor debe saber que tiene la misma validez que una cédula física .

Otro punto importante es que la cédula digital está diseñada para funcionar sin conexión a internet, es decir, que una captura de pantalla no es válida.

Cómo habilitar a un tercero a la cédula verde digital del titular

Ingresar a Mi Argentina en la cuenta.

Seleccionar “Mis Vehículos” .

Seleccionar el dominio del vehículo registrado a su nombre.

Tocar la opción “Habilitar a conducir” desde la cédula vigente.

Completar con nombre, apellido y CUIT, CUIL o CDI del tercero.

Una vez completado, aparecerá el cartel “Habilitación exitosa” y el tercero ya tendrá la cédula verde en su aplicación.

En resumen, el conductor estará habilitado para conducir el vehículo del titular siempre que tenga la cédula verde en su versión física o digital. Mientras que los que aún tengan la cédula azul y no esté vencida podrán utilizarla de la misma manera.