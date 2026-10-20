En esta noticia La manera ideal de lavar el trapo de cocina para eliminar las bacterias y evitar el moho

Todos saben que lavar el trapo de cocina es fundamental para mantener la higiene de las superficies del hogar. Sin embargo, la frecuencia y la forma de limpieza son claves para evitar la acumulación de baterías y la aparición de moho, según advierte la Iowa State University, una institución especializada en investigación científica.

En su publicación Keep Bacteria Out of Your Kitchen, destaca la importancia de mantener la cocina limpia para reducir el riesgo de contaminación por bacterias como Salmonella, E.coli y Listeria monocytogenes.

Estos microorganismos pueden propagarse por distintas superficies y utensilios, incluidos los trapos de cocina, que entran en contacto con diferentes áreas durante las tareas de limpieza.

La manera ideal de lavar el trapo de cocina para eliminar las bacterias y evitar el moho

De acuerdo con la Iowa State University, la manera ideal de lavar el trapo de cocina para eliminar las bacterias y evitar el moho es:

Lavar los trapos en el lavarropas con agua caliente , para ayudar a eliminar los microorganismos.

Secarlos con calor después del lavado.

Además, es importante colgar los trapos para que se sequen al aire entre usos, ya que la humedad favorece el crecimiento de moho y la proliferación de microorganismos.

Dejar el trapo húmedo sobre la mesada o en otro sector de la cocina puede favorecer la acumulación de bacterias durante el día. Por eso, mantenerlo limpio y permitir que se seque por completo entre usos es una medida clave para reducir el riesgo de contaminación.

La manera ideal de lavar el trapo de cocina para eliminar las bacterias y evitar el moho, según expertos. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

No obstante, esto no garantiza que el trapo tenga demasiada vida útil. Es importante remarcar que se deben cambiar cuando cumplen cierto tiempo.

En este marco, los expertos de la universidad recomiendan tener los trapos de cocina diferenciados para cada sector y superficie: uno para la mesada de la cocina, otro para limpiar la mesa, etc.

Asimismo, recomiendan que los repasadores también estén diferenciados: rojo para secar los platos, amarillo para limpiar la mesada.

En conclusión, es importante llevar una limpieza de este tipo de productos, ya que pueden proliferar bacterias. Si bien no todas las bacterias causan enfermedades, cuando las bacterias dañinas llegan a los alimentos, el resultado puede ser peligroso.

Para prevenir estas situaciones, se debe limpiar y desinfectar de manera regular las superficies, las tablas de picar, los repasadores y, sobre todo, el trapo de cocina, que es uno de los elementos más expuestos a las bacterias.