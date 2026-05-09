Para quien convive con un gato, el impulso de acariciarlo apenas se acerca es casi automático. Sin embargo, lo que parece un gesto instintivo y sin mayor importancia puede decir bastante sobre quien lo hace. Especialistas en comportamiento humano señalan que este hábito cotidiano tiene implicancias profundas en la personalidad, la gestión emocional y la salud mental de las personas. Lejos de ser un simple capricho, el contacto frecuente con felinos funciona como una ventana a la vida interior de quienes lo practican. Una de las claves para entender este comportamiento está en la naturaleza particular de los gatos como animales. A diferencia de los perros, los felinos son criaturas independientes que no entregan su confianza fácilmente. Ganarse su cercanía requiere paciencia y sensibilidad, y quienes disfrutan de ese vínculo suelen caracterizarse por una conexión emocional más tranquila y una forma particular de relacionarse con el entorno. En ese sentido, la relación que se establece con ellos no es pasiva: exige leer señales sutiles y respetar los tiempos del animal, algo que dice mucho sobre la forma en que esa persona se vincula con los demás. En términos de rasgos de personalidad, la psicología identifica un perfil bastante consistente entre quienes buscan de manera habitual el contacto con gatos. Las características más frecuentes incluyen mayor sensibilidad emocional, personalidades tranquilas o introspectivas, y una marcada capacidad de empatía para interpretar y comprender las emociones ajenas. También se observa, según distintos análisis, una preferencia por los vínculos construidos de manera orgánica, sin imposiciones ni exigencias, lo que refleja un estilo relacional que valora la autenticidad por encima de las formas. Otro ángulo que destaca la psicología tiene que ver con la gestión del afecto. Para quienes se sienten incómodos o inseguros en los vínculos humanos, acariciar un gato puede representar una vía segura de dar y recibir cariño, sin las exigencias emocionales ni el riesgo de rechazo que implican las relaciones interpersonales. Desde la teoría del apego, este comportamiento se asocia con la búsqueda de cercanía en un formato predecible y menos amenazante, lo que lo convierte en una herramienta de regulación emocional genuinamente eficaz para muchas personas. Los beneficios no son solo psicológicos sino también fisiológicos. Estudios japoneses de 2021 demostraron que incluso breves interacciones con gatos aumentan los niveles de oxitocina en sus dueños, mientras que el contacto físico también contribuye a reducir el cortisol, la hormona del estrés. A eso se suma el efecto del ronroneo, cuya frecuencia vibratoria tiene un comprobado impacto relajante sobre el sistema nervioso humano. Investigadores de la Universidad Estatal de Washington registraron una disminución significativa de cortisol en jóvenes universitarios que acariciaron animales de asistencia durante experimentos controlados. En definitiva, lo que la psicología propone es que acariciar gatos no es un hábito trivial. Es un comportamiento que, visto en conjunto, refleja una determinada forma de estar en el mundo: sensible, empática, con una preferencia por los ambientes de calma y los vínculos construidos desde la confianza mutua.