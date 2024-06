Pérdida de memoria: los motivos por los que ocurre y cuándo hay que preocuparse

La pérdida de memoria es un tema que preocupa a muchas personas, especialmente a medida que envejecen. Comprender los motivos y cuándo hay que preocuparse puede marcar la diferencia en la calidad de vida de quienes la experimentan.

El diario The New York Times llevó a cabo un trabajo en el que entrevistó a varios expertos en los lapsus de memoria, en el que se asegura que olvidarse las cosas que tenías que hacer puede no ser un problema en la salud del cerebro.

¿Cuáles son los motivos de la pérdida de memoria?

Es habitual cuestionarse cuáles son los motivos que afectan a la memoria. En especial, a medida que envejecemos . Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las fallas de memoria relacionadas con la edad son motivo de alarma, según confirma el sitio web Noticias. Perfil.

Mario Méndez, director de neurología conductual en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles, explica que tener dificultades para recordar ciertas cosas no implica necesariamente una disfunción, ya que en ocasiones el recuerdo está presente, solo que tarda más en aparecer.

En su trabajo, el New York Times, que entrevistó a varios investigadores especializados en lapsus de memoria, destaca que olvidar las llaves del auto o el nombre de alguien no necesariamente indica un problema cerebral.

Por otro lado, Ronald Davis, profesor de neurociencia en el Instituto de Innovación y Tecnología Biomédica Herbert Wertheim Scripps de la Universidad de Florida, menciona que olvidar es una parte normal de la función cerebral.

No todas las fallas en la memoria responden a una disfunción cerebral. (Foto: Pexels)

En este sentido, los expertos sugieren modificar algunos hábitos de vida cuando se empieza a sufrir perdida de memoria. Fesharaki-Zadeh, profesor adjunto de neurología y psiquiatría en la Facultad de Medicina de Yale, recomienda limitar la multitarea, ya que no es beneficioso para la salud cerebral en general, y conforme envejecemos, nuestra capacidad para hacerlo disminuye.



Además, es necesario prestar atención al estrés, ya que influye directamente en la memoria. También varios estudios han vinculado la falta de sueño y la dieta con déficits de memoria.

Pérdida de memoria:¿cuándo hay que preocuparse?

Aunque es normal olvidar cosas de vez en cuando, hay situaciones en las que es prudente buscar atención médica. En particular, cuando los olvidos cambian notablemente, que podría ser indicativo de algo más serio.



La pérdida de memoria puede ser una señal temprana de condiciones más graves como la demencia. (Foto: Freepik)

Según la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, los primeros signos de demencia pueden incluir: