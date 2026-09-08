Los auriculares inalámbricos se convirtieron en un accesorio cotidiano para escuchar música, hacer llamadas o consumir contenido.

Sin embargo, una comparación realizada por el médico Patricio Ochoa volvió a poner bajo la lupa el posible impacto de esta tecnología sobre la salud.

“Usar auriculares Bluetooth es básicamente como ponerte un microondas en la cabeza”, afirmó el especialista en longevidad.

¿Por qué se compara a los auriculares Bluetooth con un microondas?

La comparación realizada por Ochoa se relaciona con las ondas electromagnéticas que utilizan ambos dispositivos.

Tanto los hornos microondas como la tecnología Bluetooth funcionan en frecuencias cercanas a los 2,4 GHz.

Sin embargo, compartir una frecuencia similar no significa que ambos aparatos produzcan el mismo efecto. La diferencia fundamental está en la cantidad de energía que emiten.

La gran diferencia está en la potencia

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Un horno microondas está diseñado para utilizar una elevada potencia y generar calor para cocinar los alimentos. Los auriculares Bluetooth, en cambio, funcionan con niveles de energía muchísimo menores.

Según explicó el especialista, los auriculares utilizan cantidades de energía tan reducidas que no tienen capacidad para calentar el cerebro, dañar neuronas o alterar células en condiciones normales de uso.

Por eso, la comparación sirve para explicar que ambos utilizan ondas electromagnéticas, pero no significa que un auricular tenga el mismo efecto que un microondas.

¿Los auriculares Bluetooth pueden dañar el cerebro?

La preocupación por una posible relación entre las radiofrecuencias y la salud existe desde hace años.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la evidencia disponible no confirma que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad provoque consecuencias perjudiciales para la salud.

La OMS también sostiene que todavía existen áreas que requieren mayor investigación, por lo que la ciencia no habla de un riesgo cero absoluto .

La FDA, por su parte, indica que el peso de la evidencia científica disponible no ha relacionado la radiación de radiofrecuencia de los teléfonos celulares con problemas de salud.

¿Hay que dejar de usar auriculares inalámbricos?

Con la evidencia disponible actualmente, no existe una base científica sólida para afirmar que los auriculares Bluetooth provoquen daño cerebral por su radiación cuando se utilizan normalmente.

De todos modos, quienes prefieran reducir su exposición a radiofrecuencia pueden optar por auriculares con cable, una alternativa que también mencionó Ochoa.

Más allá de la tecnología utilizada, los especialistas recomiendan prestar atención a otros aspectos del uso de auriculares: más que nada el volumen y el tiempo de exposición al sonido, ya que escuchar música demasiado fuerte durante períodos prolongados sí puede afectar la audición.