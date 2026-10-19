No habrá clases el martes 20 en Buenos Aires: será por un nuevo paro docente y afectará sólo a determinadas escuelas.

El normal desarrollo de las clases escolares bonaerenses se verá afectado el próximo martes 20 por un nuevo paro docente.

La Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires convocó a un cese de tareas en rechazo de la propuesta salarial del 6% y destacó que el aumento se traducía en $ 10.491, monto que “no alcanza el medio kilo de milanesas”, según el comunicado oficial.

La convocatoria no implica que todas las escuelas suspendan las clases, ya que dependerá de la adhesión de cada docente.

¿Qué reclaman los sindicatos docentes?

La medida de fuerza convocada por la Asociación de Maestrxos de la provincia es en rechazo a la propuesta salarial que presentó el gobierno. La medida fue difundida a través de un comunicado en redes sociales donde se cuestionan los montos y se exige la recomposición de los ingresos docentes.

No habrá clases el martes 20 en Buenos Aires: será por un nuevo paro docente y afectará sólo a determinadas escuelas. Shutterstock

Según el comunicado, la propuesta contempla un incremento de 6% en dos cuotas que los dejará “sin aumentos hasta marza 2027″.

En este sentido, destacaron que el aumento se traduce en un monto de $ 10.491, que “no alcanza el medio kilo de milanesas”.

A su vez, exigieron que el Salario Mínimo, Vital y Móvil para los docentes de la provincia de Buenos Aires sea de $ 3.100.000 de básico y en un cargo.

“En la provincia más rica del país basta de docencia bonaerense pobre y endeudada”, sumaron.

Olla popular docente frente a la casa de Axel Kicillof

En línea con la medida anunciada para el martes 20, el miércoles 21 habrá una olla popular docente convocada por el sindicato.

“Rechazamos por miserable la propuesta de aumento que le da la espalda a las necesidades de la docencia bonaerense $ 10.491 al básico, $ 4.256 al código 455 en gris y $ 921 al incentivo docente en negro. No es aumento, es ajuste”, sumaron.