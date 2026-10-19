Desmoldar budines y tortas sin romperlos es un arte que se puede dominar con algunos trucos sencillos. Esta técnica permite disfrutar de postres perfectamente presentados, ideales para celebraciones o una merienda especial.

Con estas recomendaciones prácticas, se logra un acabado profesional que realza la dulzura de las recetas, ahorrando tiempo y evitando frustraciones en la cocina. Aprender a desmoldar correctamente es esencial para cualquier amante de la repostería.

Cómo realizar correctamente el desmolde

Para facilitar el desmolde de tortas y budines, es fundamental contar con moldes para repostería con revestimiento antiadherente. Este tipo de moldes ofrece una superficie que impide que las preparaciones se adhieran, lo cual es clave para que se mantengan intactas al sacarlas. Se recomienda engrasar el molde con un poco de aceite o manteca antes de la preparación, incluso si se utiliza un molde antiadherente. Esto potencia los efectos del revestimiento y asegura que el postre se deslice con facilidad.

Una vez que la torta o budín esté cocido, se aconseja dejar que repose en el molde durante al menos diez minutos. Este enfriamiento inicial ayuda a que la masa se contraiga un poco, lo que facilita el desmolde. Con un cuchillo de cocina, se debe pasar con suavidad por los bordes del molde antes de girarlo para obtener el resultado deseado.

Si se prefiere, se puede intentar golpear suavemente el molde contra la superficie de trabajo una vez que los bordes estén desprendidos. Esta técnica suele aliviar la presión sobre la torta, permitiendo que se deslice mejor. Además, conviene evitar mover el molde de forma brusca, ya que esto podría causar que el postre se quiebre.

Qué errores conviene evitar al desmoldar

Es importante no apresurarse al desmoldar. Intentar sacar el postre mientras aún está caliente puede ser un error común que resulta en roturas. Además, nunca se debe forzar el desmoldado en caso de que el postre se adhiera al molde. En este caso, es preferible volver a calentar ligeramente el molde para aflojar la masa.

Otro error frecuente es ignorar el tipo de molde utilizado. Si bien los moldes antiadherentes son altamente recomendados, existen diferentes calidades en el mercado. Asegurarse de contar con un buen molde marcará la diferencia en el momento del desmoldado. Utilizar moldes de baja calidad puede llevar a frustraciones innecesarias, ya que el revestimiento puede no cumplir con su función adecuadamente.

Foto: Hudson, modificada con IA por El Cronista.

Cuándo utilizar moldes antiadherentes para repostería

El molde tortera desmontable antiadherente de Hudson es especial para aquellas preparaciones que tienen una textura más densa como los budines o tartas. Estos moldes son particularmente útiles para recetas que contienen frutas o cremas, ya que evitan que se pegue al molde y arruine la presentación.

En conclusión, el uso de moldes antiadherentes, junto con los trucos de enfriamiento y desmolde, permite obtener postres bien presentados y deliciosos. Aprender a desmoldar correctamente resulta así esencial para cualquier amante de la repostería que desee lucirse en la cocina.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.