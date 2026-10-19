La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el pago de las jubilaciones durante la tercera semana de octubre tras el fin de semana.

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes en el que se detallan las fechas asignadas de cobro para cada beneficiario según la terminación del DNI.

¿Qué jubilados cobran el lunes 19 de octubre?

ANSES toma como referencia el último número del DNI de cada jubilado y pensionado para asignar una fecha de cobro.

El calendario de pagos publicado por ANSES establece que durante el lunes 19 de octubre se depositarán los haberes de los titulares que no superen el haber mínimo y tengan el documento terminado en 6.

ANSES deposita a los jubilados con DNI terminado en 6: cómo sigue el calendario de pagos con aumento y bono. ANSES

Una vez acreditados los pagos de este grupo, los depósitos continuarán de la siguiente manera:

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Una vez finalizados los pagos a los jubilados y pensionados que cobran la mínima, ANSES continuará con el calendario de octubre para quienes perciben haberes superiores al mínimo, según la terminación del DNI.

ANSES deposita a los jubilados con DNI terminado en 6: cómo sigue el calendario de pagos con aumento y bono. anses

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre?

El organismo previsional liquidará los haberes de octubre con un incremento del 1,66%, porcentaje que deriva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

De esta manera, la jubilación mínima escalará hasta un total de $ 435.748,51.

A este monto se le debe sumar el bono de $ 70.000 que liquida el Gobierno, por lo que el depósito alcanzará los $ 505.748,51. Para los beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo establecido, se les asignará un plus proporcional que permita alcanzar esta suma.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Los jubilados que necesiten consultar la fecha de cobro podrán hacerlo a través de los canales oficiales del organismo previsional. Se deberá ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta permite verificar la información individual y evitar confusiones entre los distintos cronogramas de pago.