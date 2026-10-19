El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias en cuatro provincias de Argentina para este lunes 19 de octubre.

Las provincias con áreas afectadas son Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa, y se prevén distintas condiciones a lo largo del día.

El pronóstico advierte sobre precipitaciones de variada intensidad y posibles tormentas, con acumulados que pueden variar según la región.

Alerta amarilla: cuáles son las provincias y las regiones afectadas

La alerta amarilla incluye a la provincia de Neuquén en su totalidad, el sur de Mendoza, el oeste de La Pampa y gran parte de Río Negro.

19 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ☔ Lluvia 🟨 10-40 mm ❄️ Nevada 🟨 20-50 cm 🌬️ Viento 🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/5ihVmoFvYX — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 19, 2026

El SMN pronostica lluvias de intensidad variada, posible desarrollo de tormentas embebidas (que se desarrollan en un frente frío) y un acumulado de entre 10 mm y 40 mm de las precipitaciones, con la posibilidad de que superen estos valores en zonas localizadas.

Qué significa una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias en Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Servicio Meteorológico Nacional

El organismo indica que ante una alerta amarilla se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Sin embargo, la advertencia no implica que las condiciones se desarrollen de la misma manera en todas las regiones afectadas.

Entre las precauciones que hay que tener en cuenta, se encuentran:

Mantener limpios los desagües.

No sacar la basura durante las lluvias.

Evitar circular por calles anegadas y zonas inundables.

Consultar los avisos antes de viajar.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Cabe destacar que el pronóstico puede modificar las condiciones meteorológicas durante el avance de la jornada, por lo que es importante chequear en tiempo real las advertencias antes de salir de casa.