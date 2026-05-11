Pese a la derogación de la Ley de Alquileres, los propietarios no tendrán plena libertad para echar a un inquilino de la vivienda aunque venza el contrato. El Código Civil y Comercial todavía mantiene una regla clave que puede permitir que el locatario continúe en la propiedad, incluso si el dueño no quiere renovar. Expertos inmobiliarios explicaron que si el inquilino permanece en el inmueble tras el vencimiento del contrato, no existe una expulsión automática ni inmediata. En cambio, el propietario debe seguir un procedimiento formal para recuperar la propiedad. Según el artículo 1218 del Código Civil y Comercial, si el contrato vence y el inquilino continúa ocupando la vivienda, no existe una renovación automática, pero sí una continuación de la locación en los mismos términos hasta que alguna de las partes comunique fehacientemente su decisión de terminarla. Eso significa que el propietario no puede simplemente cambiar la cerradura, cortar servicios o exigir la salida inmediata del inquilino por vías informales. Si la persona no abandona el inmueble, debe iniciarse el proceso judicial correspondiente. Con el DNU 70/2023 quedó derogada la Ley 27.551 y comenzaron a regir nuevamente las reglas generales del Código Civil y Comercial. Desde entonces, propietarios e inquilinos pueden pactar libremente cuestiones como: Sin embargo, las obligaciones legales sobre finalización del contrato y restitución del inmueble continúan vigentes. Por eso, los especialistas remarcan que cualquier decisión debe quedar documentada de manera formal y comprobable. Un mensaje ambiguo por WhatsApp o una discusión verbal no suelen alcanzar como prueba suficiente ante un conflicto judicial. Si el propietario decide no continuar con el contrato, debe comunicarlo formalmente. Y si el inquilino permanece en la vivienda después del vencimiento, el dueño tiene que recurrir a una acción judicial de desalojo para recuperar el inmueble. En la práctica, esto implica que: Vale destacar que la continuidad de la ocupación mantiene vigentes obligaciones esenciales del contrato, como el pago y el cuidado de la propiedad. El procedimiento habitual tiene varias etapas: El propietario suele enviar una carta documento o notificación fehaciente solicitando la devolución del inmueble dentro de un plazo determinado. Esto sirve como prueba de que pidió formalmente la restitución de la vivienda. Si el inquilino no se va, el dueño puede iniciar una demanda de desalojo ante la Justicia. Ahí comienza un expediente judicial donde el juez analiza: El inquilino tiene derecho a defenderse, presentar documentación y responder la demanda. Por eso el desalojo no es automático ni inmediato. Si el juez falla a favor del propietario, se fija una fecha para devolver la vivienda. Si aun así el ocupante no se retira, puede intervenir un oficial de justicia con apoyo policial para concretar el lanzamiento.