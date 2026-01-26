En esta noticia

Argentina tiene una joya escondida que pocos conocen, pero atrae a miles de viajeros y amantes de la aventura: se trata de un gigantesco laberinto de caminos verdes que se extiende por un terreno enorme y desafía a cualquiera que intente resolverlo.

Te puede interesar

Inaugurarán un nuevo Parque Acuático que será de los más grandes de Sudamérica y revolucionará el turismo regional

Una obra imponente entre cerros y bosque

A tan solo 3.7 km de El Hoyo, en la provincia de Chubut, se extiende el Laberinto Patagonia, una construcción fascinante de cercos vivos y senderos intrincados que convierte a este destino en un ícono nacional de exploración.

Este laberinto, considerado el más grande del continente sudamericano, ocupa aproximadamente 5 hectáreas rodeadas de bosque nativo, con vistas panorámicas al valle del río Epuyén y los cerros Pirque y Plataforma.

Laberinto
Laberinto

Un laberinto para desafiar todos los sentidos

Lo que diferencia a este gigantesco entramado de pasillos verdes no es solo su tamaño, sino su diseño lleno de curvas, puertas y opciones que obligan a pensar cada paso.

Con alrededor de 2.200 metros de senderos junto a nueve entradas posibles, solo un camino te llevará realmente al centro y la salida está diseñada para poner a prueba la lógica de cualquiera.

Mientras caminás, las plantas altas forman paredes naturales que bloquean la vista, generando la sensación de perderse entre verde y silencio.

Te puede interesar

Se despidió una de las cadenas más históricas del país: más de 30 sucursales cerraron sus puertas

¿Por qué es imposible de resolver de una sola vez?

El Laberinto Patagonia se vuelve “imposible de resolver” en sentido figurado por varias razones:

  • Múltiples bifurcaciones que desorientan incluso a quienes ya conocen laberintos clásicos.
  • Cerco vivo de cipreses que cambia con la luz y las sombras.
  • Un trazado pensado para hacerte dudar de cada decisión.

Un destino que enamora en fotos y en vivo

Los paisajes alrededor son tan espectaculares como el laberinto en sí: bosque patagónico, cerros majestuosos y un cielo que cambia de luz constantemente.

Ideal para fotos que capturan esa sensación de aventura y descubrimiento que solo la Patagonia puede ofrecer.