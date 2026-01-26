En esta noticia
Argentina tiene una joya escondida que pocos conocen, pero atrae a miles de viajeros y amantes de la aventura: se trata de un gigantesco laberinto de caminos verdes que se extiende por un terreno enorme y desafía a cualquiera que intente resolverlo.
Una obra imponente entre cerros y bosque
A tan solo 3.7 km de El Hoyo, en la provincia de Chubut, se extiende el Laberinto Patagonia, una construcción fascinante de cercos vivos y senderos intrincados que convierte a este destino en un ícono nacional de exploración.
Este laberinto, considerado el más grande del continente sudamericano, ocupa aproximadamente 5 hectáreas rodeadas de bosque nativo, con vistas panorámicas al valle del río Epuyén y los cerros Pirque y Plataforma.
Un laberinto para desafiar todos los sentidos
Lo que diferencia a este gigantesco entramado de pasillos verdes no es solo su tamaño, sino su diseño lleno de curvas, puertas y opciones que obligan a pensar cada paso.
Con alrededor de 2.200 metros de senderos junto a nueve entradas posibles, solo un camino te llevará realmente al centro y la salida está diseñada para poner a prueba la lógica de cualquiera.
Mientras caminás, las plantas altas forman paredes naturales que bloquean la vista, generando la sensación de perderse entre verde y silencio.
¿Por qué es imposible de resolver de una sola vez?
El Laberinto Patagonia se vuelve “imposible de resolver” en sentido figurado por varias razones:
- Múltiples bifurcaciones que desorientan incluso a quienes ya conocen laberintos clásicos.
- Cerco vivo de cipreses que cambia con la luz y las sombras.
- Un trazado pensado para hacerte dudar de cada decisión.
Un destino que enamora en fotos y en vivo
Los paisajes alrededor son tan espectaculares como el laberinto en sí: bosque patagónico, cerros majestuosos y un cielo que cambia de luz constantemente.
Ideal para fotos que capturan esa sensación de aventura y descubrimiento que solo la Patagonia puede ofrecer.