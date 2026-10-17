Se aproximan fuertes tormentas en 4 provincias del país: advierten por lluvias abundantes y ocasional caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió cuatro alertas amarillas por tormentas en la Patagonia para este sábado 17 de octubre. Las cuatro provincias afectadas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”, señala el organismo. El fenómeno estará acompañado por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

En este marco, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 mm, las cuales pueden ser superadas en algunas zonas.

Zonas afectadas por la alerta amarilla, provincia por provincia

Santa Cruz

Meseta de Corpen Aike.

Meseta de Güer Aike.

Meseta de Lago Argentino.

Meseta de Lago Buenos Aires.

Meseta de Río Chico

Cordillera de Lago Buenos Aires.

Cordillera de Río Chico.

Cordillera de Güer Aike.

Cordillera de Lago Argentino

Chubut

Meseta de Cushamen.

Meseta de Futaleufú.

Meseta de Languiñeo.

Meseta de Tehuelches

Meseta de Río Senguer

Cordillera de Cushamen

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas en 4 provincias de la Patagonia. Servicio Meteorológico Nacional

Río Negro:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Neuquén

Los Lagos

Qué quiere decir la alerta amarilla y qué recomendaciones da el SMN

Según el organismo, la alerta amarilla por tormentas significa: informarse. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, explica el SMN.

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Es importante que la población sureña bajo alerta amarilla por tormentas tome en cuenta las recomendaciones antes de continuar con sus actividades diarias.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un cielo mayormente nublado durante todo el sábado con una máxima de 15°C y una mínima de 8°C. Se esperan vientos de entre 10 y 20 km/h.