Nueva York: estudiantes argentinos se reunieron con líderes empresariales y dirigentes políticos en la Universidad de Columbia

Dirigentes políticos y empresariales se reunieron en Nueva York en el contexto de la novena edición de Masters Argentina, conferencia que convoca anualmente a los estudiantes argentinos que realizan sus estudios de posgrado en el exterior. Esta edición, que se realizó en la Universidad de Columbia, se llamó "Del Potencial a la Realidad" y estuvo enfocada en generar espacios de debate desde distintas perspectivas acerca de las oportunidades de crecimiento que tiene la Argentina.

El evento reunió a más de 220 invitados de diversas áreas. Participaron más de 30 líderes argentinos de distintos sectores, junto con más de 150 alumnos argentinos de posgrado y 40 graduados que viven en los Estados Unidos. La conferencia contó con la presencia de dirigentes políticos y ex funcionarios como Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, María Eugenia Vidal y Nicolás Dujovne. También participaron líderes y referentes del mundo privado como Horacio Marín, Sergio Kaufman y Daniel Rabinovich.

Salón principal del Consejo de las Américas, donde el día viernes se pronunciaron las palabras de bienvenida del evento, seguido de la participación de Sergio Kaufman y Emmanuel Ferrario.

Argentina en el Contexto Global

La novena edición de Masters Argentina se llevó a cabo a lo largo del fin de semana en 3 lugares distintos en la ciudad de Nueva York. Comenzó el viernes 5 de abril con una recepción en el prestigioso Consejo de las Américas, donde los participantes fueron recibidos con empanadas y vino argentino. Le siguió la participación de Sergio Kaufman, líder de Accenture para Latinoamérica y Asia, quien fue entrevistado por Emmanuel Ferrario, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Ferrario exploró las oportunidades que el contexto global, marcado por tensiones geopolíticas y procesos de regionalización, ofrece a Argentina; analizó cómo podemos capitalizar nuestras ventajas comparativas: recursos y talento. Por su parte, Kaufman afirmó: "Argentina es una fuente inagotable de nuevas oportunidades; lo que nos falta es aprender a aprovecharlas. Se empieza por aprender del resto del mundo, y replicar aquello que el resto de los países hicieron bien". Para concluir la jornada compartió una reflexión dirigida a los estudiantes: "los viajes transforman; y el viaje que ustedes están haciendo los enriquecerá de muchísimas maneras. Pero les aseguro que en ningún otro lugar del mundo tendrán un potencial de impacto tan grande como en su propia tierra".

La segunda actividad fue una serie de paneles que tuvieron lugar en la Universidad de Columbia el día sábado 6. El bloque de la mañana comenzó con un discusión acerca de los desafíos de emprender en la Argentina, donde estuvieron presentes Marta Cruz de NXTP Ventures (una de las firmas de VC más consolidadas en Latinoamérica con más de 200 inversiones) y Federico Marque de Gridx (fondo pionero en cuanto a la inversión en proyectos que conjugan ciencia con negocio), además de emprendedores de OncoPrecision y Fligoo, empresas en las que han invertido. "Son los emprendedores los que nos eligen a nosotros. Y nosotros también somos emprendedores, pero desde una mirada de la inversión", afirmó Cruz.

Reformas para la Argentina del futuro

El ex-Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la consultora Marina dal Poggetto debatieron sobre el plan económico actual y su rumbo. Dujovne brindó una evaluación optimista de las medidas tomadas por el gobierno, criticando las políticas de la administración anterior que calificó de "populistas" y responsables de un "homicidio macroeconómico" desde el 2006. Según él, las actuales políticas de corrección fiscal, desregulación del mercado laboral y el énfasis en la importancia del sector privado en la generación de valor, son pasos correctos hacia la recuperación y crecimiento. Aunque reconoció que estas medidas podrían contraer la economía a corto plazo, las consideró necesarias para una corrección y sostenibilidad a largo plazo, con la salvedad de que aún es necesario reducir impuestos y eliminar el impuesto país.

En contraposición, Dal Poggetto señaló que la ausencia de apoyo popular y consenso político son condiciones necesarias para el éxito de las reformas, y que las decisiones del gobierno actual fueron en dirección contraria y difícilmente reversible. Subrayó que sin estas condiciones, el futuro económico del país permanece incierto.

La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por su parte, destacó la urgencia de abordar la crisis social y educativa, evidenciada por las bajas tasas de finalización de la secundaria. Reconoció la importancia de que "la macro manda", pero enfatizó que "no hay progreso posible en una Argentina donde los chicos de tercer grado no logran comprender lo que leen". Paralelamente, destacó que se deben tomar acciones urgentes para mejorar los resultados sociales y educativos; y que el acuerdo en este sentido debe ser "un acuerdo social", porque "cuando la sociedad asimila un cambio, no hay vuelta atrás, y ni la política ni nadie lo puede desandar". Por último, subrayó que es posible actuar en estas áreas sin descuidar la estabilidad macroeconómica, instando a que las políticas consideren ambos aspectos para un desarrollo integral.

Paula Cardenau, Directora Ejecutiva de Arbusta, agregó la mirada de integración desde el sector privado explicando que "el modelo de negocios de Arbusta cambió radicalmente la mirada sobre el talento, considerando el futuro y el empleo como la verdadera libertad para aquellos que no tuvieron otra oportunidad". Finalmente, Juan Maquieyera, Director Ejecutivo de TECHO Argentina, destacó la importancia de enfocarse en la integración socio-urbana de los barrios populares. Explicó que "la verdadera libertad comienza con tener un lugar seguro donde vivir, estudiar y permitir que tus hijos crezcan" y enfatizó que "todos tenemos la capacidad de contribuir a una Argentina libre de pobreza mediante soluciones innovadoras".

Juan Maquieyra (TECHO), Paula Cardenau (Arbusta), María Eugenia Vidal y Camila Corbalán (Beccar Varela), entrevistados por Agustina Rodríguez Biasone, estudiante de MIT.

Sectores con presente y futuro

Horacio Marín, CEO de YPF, presentó a la audiencia su plan de "YPF 4x4", con el que apuesta a cuadruplicar el valor de la compañía en los próximos 4 años. "No convencional es el futuro y esa es la dirección en la que queremos llevar a la compañía. Los recursos son limitados y nuestro foco tiene que estar en invertir de la mejor manera posible para la compañía", sentenció Marín. En cuanto a la ejecución de su plan, invitó a la audiencia a que sean parte de la transformación. "La ejecución del plan es lo más importante y requiere de personas capacitadas. Yo vine acá para decirles que quiero que vuelvan a la Argentina y que apuesten por YPF", afirmó sobre el final de un discurso que emocionó a todos los presentes.



Horacio Marín (YPF) presentando la estrategia de la empresa.

El bloque de la tarde estuvo enfocado en industrias consideradas estratégicas para el futuro de la Argentina. Algunas de estas incluyeron sectores que ya tienen una importancia destacada en el PBI de la argentina como es el agro, representado por Luis Colmegna de Lartirigoyen, quien afirmó que "Argentina en el 2030 puede llegar a producir 170 millones de toneladas de granos y pasar a abastecer de 400 a 700 millones de personas, pero para eso se necesita infraestructura".

Por el lado de la industria de consumo masivo, Pablo Panizza de AB InBev, empresa madre de Cervecería y Maltería Quilmes, destacó la importancia del consumidor y el mercado argentino. "Quilmes emplea a 6000 personas, pero cuando ves la cadena de valor extendida, llega a impactar a más de 130.000 personas. Eso genera un impacto muy positivo en las economías regionales que va desde el campo donde nace nuestro ingrediente principal, la cebada, hasta el consumidor", afirmó.

Los otros dos sectores estratégicos que dijeron presente fueron los del oil & gas y minería, quienes estuvieron representados por Pablo Vera Pinto de Vista Energy y Jose Aggio de Lithium Argentina. Pablo Vera Pinto destacó la gran oportunidad que significa Vaca Muerta para el país: "A través de Vaca Muerta, la Argentina tiene la posibilidad de proveer al mundo de energía confiable, asequible y sustentable". El ejecutivo remarcó también que para 2030, Vaca Muerta puede triplicar su producción y así generar divisas por más de 20.000 millones de dólares. Por su parte, Aggio comentó: "El desafío número 1 del sector del litio es la infraestructura. En la puna hay 25 proyectos de litio y, sin embargo, no hay caminos suficientes y no hay energía". La Diputada Nacional Daiana Fernández Molero (PRO) complementó la discusión desde el lado político y resaltó la necesidad de que los sectores dinámicos y modernos tengan representantes que aboguen por sus intereses.

El evento también contó con la presencia de ejecutivos de la industria fintech, donde Argentina es pionera, entre ellos representantes de Ualá, Mundi, Sidom y Clo. En esta conversación nos brindaron una visión valiosa del sector, destacando cómo la innovación con tecnología en industrias tradicionales es clave para romper el status quo, y también cómo el talento argentino y la búsqueda de inversores estratégicos, "Smart Money", son esenciales para seguir impulsando su crecimiento.

Juan Schiaretti y Horacio Rodriguez Larreta entrevistados por Magali Mayo, estudiante en Columbia.

Liderazgos de alto impacto

El tramo final del evento en Columbia tuvo dos paneles de alto voltaje. Primero una conversación acerca de la representación política en Argentina donde participaron Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti. Ambos expositores reflexionaron sobre los primeros 100 días de Gobierno de Javier Milei, destacando que el consenso puede haber fallado como estrategia electoral, pero está demostrando ser una limitante para gobernar. En esa línea, Horacio Rodríguez Larreta indicó que "los únicos cambios que valen son aquellos que se concretan, y perduran en el tiempo" y que para ello "las tres cosas que se necesitan para transformar la Argentina son la visión -‘el plan'-, el acuerdo político y la gestión. Las tres son igualmente importantes".

Por otro lado, Horacio agregó que "es una hipocresía cuando hablamos de libertad si no garantizamos igualdad de oportunidades. Un chico que nace hoy en la pobreza en Argentina (casi del 50%) no tiene libertad para elegir en su vida. Eso solo se logra con un Estado que funciona, como lo demostramos en la Ciudad de Buenos Aires". Por su parte, Juan Schiaretti comentó que "hay que darle la oportunidad de aplicar su plan de gobierno al presidente que eligió la gente", destacando la necesidad de "combatir el déficit fiscal y la evasión". Sobre su propio espacio político, el exgobernador dijo: "Nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo que fue el responsable absoluto de la decadencia de los últimos 20 años, que colonizó todo el peronismo, menos al peronismo de Córdoba".

Daniel Rabinovich (Mercado Libre) y Federico Eisner (Bain & Company)

El último panel se trató de un mano a mano entre Daniel Rabinovich, COO de Mercado Libre, y Federico Eisner, Senior Partner de Bain & Company. La conservación giró en torno al camino recorrido por el mayor unicornio argentino para escalar la compañía desde una cochera porteña hacia toda Latinoamérica. Daniel Rabinovich habló sobre la importancia de los liderazgos sanos, formar equipos competitivos y comprometidos con el usuario, y el valor para tomar decisiones difíciles en el momento adecuado.

"Valiente no es quien toma decisiones difíciles cuando las papas queman... En esa instancia todos actuamos de forma más o menos parecida por un sentido de urgencia. Valiente es quien toma decisiones difíciles aún cuando no tiene presión para hacerlo, pero está convencido de que es lo que hay que hacer" enfatizó el ejecutivo de Mercado Libre.

Por la noche, el evento tuvo su cierre con un encuentro en el Consulado Argentino en Nueva York, donde el cónsul Pablo Martín Piñeiro pronunció las palabras de cierre de la novena edición de Masters Argentina. Los organizadores destacaron que la de 2024 fue una edición récord impulsada por la mayor presencia de estudiantes argentinos entre las mejores universidades del exterior y dijeron que esperan superarlo en 2025 con motivo de los diez años del evento, una edición que promete ser imperdible.

Masters Argentina es una organización apartidaria y sin fines de lucro integrada por estudiantes que mantienen su pasión y compromiso por el país aún a la distancia. El equipo organizador estuvo conformado por Agustín Artero, Agustina Rodríguez Biasone, Bahía Gatti, Bea Toribio, Candela Loreti, Francisca Schmidt-Liermann, Facundo Valdemoros, Juan Hevia, Juan Pablo Sin, Julieta Cheb Terrab, Luciano Sanguino, Lucas de Caboteau, Magalí Mayo, Pablo Sumaria, Sara Casaretto y Victoria Ingham. Los organizadores han comunicado que, en lo que respecta a las figuras públicas, se ha extendido una invitación a participar en el evento a representantes de un amplio espectro de partidos políticos, incluyendo: La Libertad Avanza, Partido Justicialista/Unión por la Patria, Propuesta Republicana, y la Unión Cívica Radical.

Sponsors: Accenture, YPF, Lartirigoyen, Vista Energy, Lithium Argentina, Clo, Sidom, Supervielle, Havanna, Arcor, Luigi Bosca, Talenters y Young Professionals of the Americas.