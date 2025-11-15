No es jabón blanco: cómo dejar las remeras blancas como el primer día y libres de manchas Fuente: Shutterstock

La limpieza de la ropa es una actividad que demanda una importante cantidad de tiempo ya que el cuidado de las prendas es fundamental para que no se estropeen rápidamente.

Sin embargo, muchas veces ocurre que aquellas que son blancas tienden a perder color o tener manchas que parecen difíciles de quitar y quedan inutilizables.

Para esto, existe un truco casero que se aplica perfectamente para estos casos y que sirve para tanto para devolverle el brillo como para eliminar todo tipo de suciedades que existieran en las prendas de color blanco.

Esta técnica de limpieza se destaca por no requerir de la utilización de jabón blanco ni líquido y por ser altamente efectiva. Además, los ingredientes son fáciles de conseguir y muy económicos, lo que se presenta como un aspecto más que positivo.

Qué se necesita para dejar la ropa blanca como el primer día

Para poder hacer este truco definitivo que permite eliminar todas las manchas amarillentas de la ropa blanca y dejar las remeras, buzos o camisas relucientes, será necesario contar con una serie de productos que son de carácter esencial.

Los ingredientes para dejar la ropa súper blanca

Media taza de vinagre blanco o de alcohol

Tres cucharadas de bicarbonato de sodio

Un cuarto de taza de detergente blanco o incoloro

Paso a paso: cómo hacer el truco para blanquear la ropa por completo

Para poder hacer esta técnica que elimina todas las manchas de la ropa blanca y devolverle el color brillante original, se deben seguir una serie de pasos durante el proceso de lavado que son fundamentales para que el resultado sea el esperado.

De tal modo, para blanquear las prendas por completo y dejarlas como el primer día hay que adoptar estas recomendaciones:

Lo primero que se debe hacer es tomar un bowl y mezclar la media taza de vinagre blanco con el bicarbonato de sodio. Inicialmente se generará una especie de reacción química efervescente, pero esto no es algo que deba ser motivo de preocupación.

Una vez hecho esto, hay que incorporar el detergente blanco o incoloro y mezclar hasta obtener una preparación homogénea y espumosa.

Cuando se tenga la mezcla, llegará el momento de aplicarla sobre la ropa blanca. Para este punto, es importante esparcirla sobre las zonas que tengan más manchas. En caso de querer hacerlo sobre toda la prenda, se tiene que colocar en toda la superficie de la misma.

Luego de haber sido aplicada la solución de bicarbonato de sodio, vinagre y detergente sobre las prendas de vestir, se tiene que dejar actuar durante 15 a 20 minutos para que se impregne a la tela y el efecto sea mucho más favorable.

Por último, introducir en el lavarropas y luego secar bien para quitar el exceso de agua. Lo ideal es tender la prenda al sol y bien estirada, lo cual generará un secado uniforme y efectivo.

No obstante, es importante aclarar que las cantidades indicadas son para pocas prendas y en caso de tener que aplicar la mezcla en varias remeras, camisas e incluso manteles blancos, se deben incrementar dichos productos.