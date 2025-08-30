No es el aire acondicionado: el electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar para ahorrar energía
Existe un electrodoméstico que consume mucha energía y es fundamental desconectarlo para gastar menos electricidad.
Muchos electrodomésticos son conocidos por generar un importante gasto de energía y por tal motivo es recomendable no darles un uso excesivo o incluso desconectarlos cuando no se utilizan. En este sentido, se informó cuáles son los que más consumo producen y existe uno que supera al aire acondicionado.
El electrodoméstico que recomiendan desenchufar
Entre todos los electrodomésticos que se tienen en una casa, es muy común que los hogares cuenten con al menos un aire acondicionado y este artefacto en particular es conocido por su elevado consumo de energía. Sin embargo, hay uno que puede tener un gasto mayor y es un tipo específico de anafe de vitrocerámica.
Dentro de la tabla de cantidad de consumo que genera cada artefacto eléctrico que publicó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se detalló que el "Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro tiene un consumo en una hora de 2350 WH". En la comparación, un aire acondicionado representa 2153 WH de consumo en una hora.
Cuáles son los electrodomésticos que más consumen
A través del cuadro del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se puede comparar de cuánto es el consumo promedio de los diferentes electrodomésticos que se tienen en el hogar para saber cuál de todos es más conveniente desenchufar o regular su uso.
- Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C: potencia promedio en watt de 2800.
- Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua: potencia promedio en watt de 2500.
- Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar: potencia promedio en watt de 2450.
- Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro: potencia promedio en watt de 2350.
- Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C: potencia promedio en watt de 2150.
- Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro: potencia promedio en watt de 2110.
- Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro: potencia promedio en watt de 2000.
- Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato: potencia promedio en watt de 2000.
- Secador de cabellos: potencia promedio en watt de 2000.
- Pava eléctrica de 1,7 litros: potencia promedio en watt de 2000.
- Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C - Inverter: potencia promedio en watt de 1820.
- Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro: potencia promedio en watt de 1800.
- Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro: potencia promedio en watt de 1500.
- Caloventilador chico c/termostato: potencia promedio en watt de 1500.
- Estufa halógena de 3 velas c/termostato: potencia promedio en watt de 1500.
- Estufa de cuarzo c/termostato: potencia promedio en watt de 1500.
