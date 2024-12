Nicolás Lusicic, el cirujano que abrió las puertas al microtrasplante capilar en nuestro país

El origen de una idea innovadora/disruptiva

Nieto de inmigrantes españoles y croatas que se establecieron en Córdoba para dedicarse a la construcción y a la fabricación de mosaicos, el Dr. Nicolás Lusicic nació y se crió en el Barrio San Vicente rodeado de los quehaceres del negocio familiar. Pero tempranamente se interesó por la biología y su carácter dedicado al detalle y lo asistencial lo llevó a estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba.

Al recibirse, y con la idea de formarse como cirujano general, viajó a Buenos Aires, donde primero se graduó como cirujano general y luego como cirujano plástico. Apasionado por la especialidad y con la inquietud de seguir indagando y aprendiendo más, continuó sus estudios en Brasil y Estados Unidos, en donde vislumbró los primeros avances en medicina capilar y decidió que este era su camino.

En esa etapa conoció a la Dra. Alejandra Susacasa, también cirujana plástica, con quien a mediados de los años 90 decidieron abrir su primera clínica en Buenos Aires dedicada exclusivamente al estudio y tratamiento de la calvicie, una idea disruptiva en aquel entonces, ya que en Argentina era un terreno inexplorado.

"Las técnicas que había en ese momento en Argentina eran bastante arcaicas y dejaban a los pacientes con un resultado muy notorio, poco natural. Además, abundaban los mitos sobre tratamientos mágicos y había un mercado de masajes capilares -que hoy sabemos no tienen ninguna efectividad contra la calvicie-. Los hombres que ya habían probado este tipo de tratamientos estaban desanimados con la falta de resultado", recuerda el Dr. Lusisic.

Dedicación exclusiva al microtrasplante capilar

En ese contexto de recetas mágicas sin base científica y pacientes frustrados con la falta de resultado, Nicolás y Alejandra apostaron a dedicarse exclusivamente a la única técnica científicamente comprobada para la recuperación capilar: el microtrasplante capilar pelo por pelo. Fue así que en 1996 abrieron la primera clínica en Capital Federal.

"Esto llevó a que muchos pacientes se acercaran a la consulta para informarse. Al principio fue difícil vencer la resistencia en un momento en el que no había ni Google, ni redes sociales. Entonces se nos ocurrió realizar encuentros cada 15 días con pacientes que habían tenido un microtrasplante capilar, para que los más escépticos pudieran ver los resultados en persona", recuerda Lusicic.

"Además, era importante educar a nuestros pacientes; ayudarlos a identificar los primeros signos de caída y afinamiento capilar e instarlos a venir a una consulta, ya que, si no se actúa a tiempo, lo que suele ocurrir es la caída definitiva del pelo", advierte.

Pioneros en nuestro país en las técnicas más avanzadas para la recuperación capilar, Nicolás y Alejandra son los creadores de la técnica pelo por pelo con cadena de frío utilizada hoy en día en microtrasplante capilar, que fue premiada en 1999 en San Francisco. Además, inventaron un producto cicatrizante que también fue premiado en 2004 en Vancouver, Canadá, y han presentado innumerables trabajos científicos en congresos de todo el mundo.

Otra de las innovaciones que han implementado, es el microtrasplante mediate cirugía robótica, llevada adelante mediante el instrumento quirúrgico más sofisticado en medicina capilar, el sistema robótico ARTAS, capaz de repetir incansablemente y con altísima precisión la extracción de miles de raíces capilares de manera estandarizada.

Hoy Nicolás y Alejandra son referentes a nivel internacional y miembros de las sociedades más prestigiosas del mundo en medicina capilar. El Dr. Nicolás Lusicic es actualmente presidente de la SILATC (Sociedad Ibero - Latinoamericana de Trasplante Capilar) y Director del capítulo de Cirugía de la calvicie de la SACPER (Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora).

Propuesta integral, de Buenos Aires a Latinoamérica

Luego del desembarco de Hair Recovery en Buenos Aires, y con su corazón puesto en la provincia de sus orígenes, el Dr. Lusicic junto a la Dra. Susacasa, fundó el primer centro de trasplante capilar del interior del país, más específicamente en la Ciudad de Córdoba.

Tanto la especialización, como los resultados conseguidos con sus técnicas, les permitieron seguir expandiéndose por Argentina y Latinoamérica, alcanzando más de 50 centros en toda la región, lista que se ensancha continuamente con nuevas locaciones, como los flamantes centros de Cerro de las Rosas, Ciudad del Este (Paraguay), Santa Fe, Villa Urquiza, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, entre otras.

"Creo que el principal motivo de nuestro crecimiento tiene que ver con dos factores: por un lado, nuestra dedicación exclusiva y experiencia en la recuperación capilar y, por otro, nuestra propuesta integral para hombres, para mujeres, para quienes tienen pelo, para aquellos que están en una situación intermedia o necesitan un trasplante, además de tratamientos de prevención y una completa línea de productos", detalla Lusicic.

Los tratamientos más efectivos para la recuperación capilar

Hoy, con casi 30 años de trayectoria y dedicación exclusiva a la medicina capilar, esta dupla de cirujanos está a la cabeza de un equipo de trabajo de más de 700 personas, 100 de ellos médicos altamente especializados, quienes realizan tres niveles de tratamientos de prevención y recuperación capilar, tanto para hombres, como para mujeres.

El primero, con una amplia línea de productos desarrollada por médicos y expertos (shampoo y acondicionador para todo tipo de cabellos, serum nutritivo, vitaminas, entre otros), llamada Royal Therapy; el segundo está dirigido tanto a hombres como a mujeres que tengan un cabello de menor calidad, que se esté afinando, o cayendo. Se trata de los tratamientos preventivos más avanzados y efectivos del mercado (Nutrifol y Plasma Hair) para su nutrición desde la raíz. Y finalmente, el microtrasplante capilar, cuya técnica y efectividad para la recuperación capilar están científicamente comprobadas.

"Hemos facilitado el proceso: conseguimos que los pacientes se realicen trasplantes capilares casi sin darse cuenta. Por eso, muchos nos dicen: ‘si hubiera sabido que esto era así, me lo hubiera hecho antes'", destaca Lusicic.

De Maradona a Ruggeri: los famosos que pasaron por Hair Recovery

Por Hair Recovery han pasado celebridades nacionales e internacionales del ámbito deportivo, empresarial, político y del espectáculo, como así también, pacientes de todo el mundo que vienen a nuestro país en busca de los tratamientos ofrecidos por Hair Recovery y a la consulta con el Dr. Lusicic en Hair Recovery.

Entre ellos, personalidades de la talla de Diego Maradona, Nicolino Locche, Bebe Contempomi, el Chaqueño Palavecino, Pachano, Matilda Blanco, Walter Nelson, Oscar Ruggeri, Diego Latorre, Tomás Dente, Roberto Moldavsky, Carmen Barbieri, Gabriel Raies, Tomás Dente, entre tantos otros, que han probado una gran variedad de tratamientos de avanzada para recuperar y cuidar su pelo.

"Hair Recovery me cambió la vida, siempre lo cuento. Cuando tenía 20 años se me empezó a caer el pelo. Tenía mucho complejo hasta el punto que no iba a la playa, no iba a la pileta, dejé de ir a reuniones sociales. Me bañaba y se me caía el pelo en cantidad en las manos. Realmente me han cambiado la vida", recuerda Tomás Dente, periodista, conductor y paciente de Hair Recovery.

Los estándares de calidad son de vital importancia para una compañía que se extendió por todo el país y por Latinoamérica. En este sentido, Hair Recovery es el único centro de medicina capilar y trasplante de cabello en el mundo que certificó Normas Internacionales ISO 9001/2015, lo cual implica no sólo elevar la calidad del servicio, con la finalidad de obtener productos y tratamientos seguros, fiables y de altísima calidad, sino mejorar constantemente esos procesos.

"Estamos llevando una nueva propuesta diferenciadora, subiendo la vara, y nuestros pacientes encontrarán una respuesta satisfactoria con un nivel de atención superior a lo conocido. Seguimos trabajando con el mismo entusiasmo que el primer día, dedicándole a nuestros pacientes la misma garra y compromiso que con nuestro primer paciente", enfatiza Lusicic.