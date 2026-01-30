La acumulación de sarro y las manchas de cal son habituales en las canillas del baño y de la cocina. Si bien muchas personas deciden no tratarlas a tiempo, estas manchas pueden ser un foco virus y bacterias que, a largo plazo, pueden implicar un riesgo para la salud. Por este motivo, es fundamental tener una rutina para lograr una desinfección profunda.

Aunque los supermercados están repletos de productos de limpieza de todo tipo, estos por lo general contienen ingredientes tóxicos que pueden causar efectos adversos, tanto para las personas como para el medioambiente.

Por eso, a continuación, te mostramos cómo limpiar las canillas sin químicos de forma segura y eficiente.

El secreto para eliminar el sarro de las canillas

Las canillas suelen ser uno de los lugares donde más se acumulan residuos, sarro y bacterias. El sarro es un elemento calcáreo que se adhiere a las superficies y, si no es tratado a tiempo, puede suponer un verdadero dolor de cabeza.

Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor forma de sacar el sarro de las canillas sin esfuerzo. (Fuente: Archivo)

Si bien el mercado cuenta con una amplia gama de productos fuertes para arrasar con esta suciedad, la mayoría de ellos no son beneficiosos para la salud ni para el medio ambiente.

Como en muchos otros ámbitos de la vida, la solución se encuentra en lo que ya tienes en tu casa. En este sentido, ingredientes como el bicarbonato de sodio o el vinagre se revalorizan.

No obstante, a muchas personas no les agrada su olor o simplemente no tienen esos productos en su hogar. Por eso, te mostramos una alternativa igual de eficiente y segura.

El paso a paso para eliminar el sarro de las canillas con un solo ingrediente

El mejor truco de limpieza para eliminar el sarro de la canilla requiere de solo un ingrediente: el limón.

A continuación, los pasos a seguir: