Murió Marcelo Araujo a los 78 años. El histórico relator falleció a las 2 de la madrugada tras haber permanecido internado en el último tiempo en Vicente López. Araujo fue durante décadas una figura central en la televisión deportiva. Su estilo particular de narración, intenso y cargado de emoción, acompañó a generaciones de hinchas en transmisiones del campeonato argentino, torneos internacionales y partidos de la Selección. Su carrera dejó una huella profunda en la manera de contar el fútbol por televisión. Con un relato vibrante y una fuerte presencia frente a cámara, logró transformar las transmisiones deportivas en un espectáculo que trascendía lo estrictamente futbolístico. Durante más de una década fue la voz principal de los partidos de Primera División. En ese período conformó una recordada dupla con el comentarista Enrique Macaya Márquez, una sociedad profesional que se convirtió en un clásico de la televisión deportiva. Araujo también relató encuentros de la Selección argentina en Mundiales y Copas América. En cada torneo su voz volvió a resonar en millones de hogares, convirtiéndose en una referencia inevitable para el público futbolero. El relator supo construir una identidad propia frente al micrófono. Su estilo directo, muchas veces polémico y siempre apasionado, generó admiración en muchos fanáticos y críticas en otros, pero nunca pasó inadvertido. En los años de mayor popularidad de “Fútbol de Primera”, programa del que fue conductor y relator principal, se consolidó como una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo televisivo. El ciclo marcó una época en la televisión argentina. Durante años fue el espacio donde millones de hinchas podían ver los goles del fin de semana, en un formato que se volvió parte de la cultura futbolera del país. Luego de algunos años de menor exposición mediática, Araujo volvió al centro de la escena en 2009 con la creación del programa estatal Fútbol para Todos. En ese ciclo regresó a los relatos de los partidos del campeonato argentino. Su retorno a la televisión abierta lo ubicó nuevamente como una de las voces más reconocibles de las transmisiones deportivas. Durante esa etapa se convirtió en uno de los relatores principales del proyecto. Su presencia volvió a generar debate público, tanto por su estilo narrativo como por el contexto político y mediático del programa. Más allá de las controversias que rodearon esa etapa, su regreso lo conectó nuevamente con el público masivo. Muchos espectadores volvieron a escuchar una voz que había marcado las transmisiones de décadas anteriores. Araujo se mantuvo en ese rol hasta 2014, cuando decidió retirarse definitivamente del relato deportivo. Según informó la agencia Noticias Argentinas, no habrá velorio. Sus restos serán cremados este martes a las 11 de la mañana en el cementerio de Chacarita.