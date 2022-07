Miami argento: por qué los restaurantes de Estados Unidos cobran hasta u$s 4 extras en el ticket

La suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no sólo afecta a la Argentina, sino que también golpea a escala mundial. Estados Unidos, una de las economías más ricas del planeta, no es ajena a esta situación y la suba de precios afecta a todo el país .

El país conducido por Joe Biden cerró junio del 2022 con una inflación del 9,1%, una cifra histórica que no se daba desde 1981, que viene en alza en consonancia con el aumento de precios de alimentos y la energía.

Este contexto de inflación creciente golpea a varios rubros de Estados Unidos, entre ellos los restaurantes. Para hacerle frente a la suba de precios, algunos de estos negocios aplicaron una insólita medida de manera "temporal": cobrar cargos extras.

Así, usuarios de las redes sociales compartieron en más de una ocasión el ticket de los restaurantes en los que se les aplicó un recargo del 2% hasta el 8% en algunos casos. Uno de los primeros negocios en aplicar esta medida fue la cadena italiana Romano's Macaroni Grill.

¿Por qué los restaurantes de Estados Unidos cobran de más?

Según uno de los tickets que un usuario compartió en redes sociales, el negocio italiano le cobró u$s 2 de más en concepto de "Temporary Inflation Fee"(Tarifa de Inflación Temporal). De hecho, en su página web macaronigrill.com tienen una sección que explica por qué incluyen un recargo extra.

"Estamos en tiempos inusuales con vientos en contra macroeconómicos significativos que abarcan la escasez de la cadena de suministro global y la presión cada vez mayor de la inflación. Estos vientos en contra han impactado significativamente nuestro costo de operaciones y nuestra capacidad para operar a un alto nivel" , explicó la cadena a través de un comunicado.

Y agregaron que "hubiera sido fácil" simplemente aumentar los precios del menú. "Creemos que estas cargas eventualmente pasarán y, como tal, elegimos emplear una solución temporal con la tarifa de u$s 2" .

El comunicado oficial de Macaroni Grill.

"Esta tarifa nos ayuda a compensar parcialmente los aumentos en los costos operativos y a mantener los estándares que nuestros huéspedes esperan. Tenga en cuenta que esta tarifa no está relacionada de ninguna manera con una sugerencia de servicio" , argumentaron.

El local que aplicó esta medida se encuentra en Florida y no es el único que implementó este recargo. Ramblewood Dine, ubicado en la ciudad de Coral Springs, sumó este recargo a principios de julio. La gerenta de la sucursal Laura Bertrand explicó a medios locales que no buscan "hacerse ricos con el impuesto".

Un restaurante de Minnesota cobra un 4,07% en su ticket por "Impuesto de bienestar" (Twitter/@ChrisMattson11).

La situación se conoció porque un cliente publicó en Facebook que le cobraron un 8% extra en su desayuno. "Con el aumento de todos los precios, desde las cajas de comida para llevar hasta las tarifas de entrega, es muy difícil" , explicó Bertrand a Local 10. En este sentido, expresó que necesitaban hacer algo "sin cambiar" los valores del menú.

Además, la gerenta explicó que la luz aumentó u$s 800 en comparación al mismo período del 2021 y que el agua incrementó u$s 500. Desde abril del 2021 hasta ahora, un 40% de los negocios gastronómicos estadounidenses sumaron el recargo por inflación en el cobro final, según informó el The Wall Street Journal. California y Minnesota también implementaron el valor extra en sus facturas.