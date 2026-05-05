Bajan las temperaturas y los ambientes cerrados afectan la correcta circulación del aire. Esto puede desencadenar malos olores y la proliferación de bacterias en determinados espacios. Afortunadamente, existe una combinación que ayuda a perfumar y desodorizar los lugares gracias a las propiedades naturales de estos elementos. Se trata de la mezcla de romero con azúcar. El procedimiento es básico y no requiere ningún producto especial. El romero es una planta aromática ampliamente estudiada por su contenido en aceites esenciales, especialmente cineol, alcanfor y ácido rosmarínico. Diversas investigaciones en fitoterapia señalan su capacidad para aportar un aroma fresco y herbal con ligero efecto antibacteriano y desodorizante. El azúcar, por su parte, actúa como un absorbente suave. Aunque no elimina bacterias por sí misma, sí puede captar humedad ambiental y ayudar a retener partículas responsables de ciertos olores. La elaboración es sencilla y no requiere materiales especiales: Al combinar ambos elementos, se obtiene un preparado económico, fácil de hacer y útil para neutralizar olores sin saturar el ambiente con fragancias artificiales. Sin necesidad de grandes inversiones ni productos especializados, es posible mantener la casa con un aroma agradable y reducir los olores cotidianos mediante recursos naturales.