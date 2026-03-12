Brasil se consolidó como la potencia militar más fuerte de Latinoamérica y la más influyente de la región. Su ejército no solo es el más numeroso, sino que incluye tecnologías propias como submarinos, aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados. Se destaca por contar con un presupuesto que excede a los otros países de América Latina, lo que lo llevó a desarrollar nuevas tecnologías en materia de defensa nacional. Según informes internacionales como The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, posicionándolo como la fuerza más poderosa de la región. En la misma línea, cuenta con desarrollo militar propio gracias a empresas como Embraer, Avibras y Ares. Las compañías producen armamento de primer nivel que cumplen con los estándares militares. Son fabricantes de aviones de combate, drones, submarinos y hasta helicópteros. Dentro de sus tecnologías se encuentran los aviones caza Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390. La nación ya trabaja en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina. Brasil destina cerca del 7,4% de su presupuesto total de defensa a investigación y desarrollo, lo que fortalece la autonomía tecnológica y reduce la dependencia de importaciones provenientes de potencias como Estados Unidos o China. Su dedicación lo lleva a consolidarse como el 11vo país más potente del mundo, según el ranking Global Fire Power. Supera a importantes naciones como Alemania, Indonesia, Pakistán, Israel y hasta Irán. El reconocimiento no se debe solo al tamaño de su ejército, sino también a otros factores como su capacidad logística, presencia territorial, operaciones, entre otros. Ha participado en misiones de paz de la ONU y es sumamente influyente en organismos regionales como Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Global Fire Power evalúa todos los países año a año y crea un ranking. Brasil ocupa el puesto 11 en la siguiente lista: