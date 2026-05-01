Brasil ha fortalecido su posición como la principal potencia militar en América Latina, a través de la modernización de sus fuerzas armadas, el desarrollo de tecnología propia y una estrategia de defensa que atrae la atención de las grandes superpotencias. El país se distancia de un perfil meramente regional, avanzando con capacidades que transforman el equilibrio de poder en el hemisferio sur y fortalecen su autonomía estratégica. Brasil cuenta con una industria militar nacional que tiene la capacidad de diseñar, producir y mantener sistemas complejos. Esta fortaleza, junto con su mayor presupuesto de defensa y el mayor número de efectivos, lo sitúa en una posición destacada respecto a las fuerzas armadas de otros países latinoamericanos. Dicha combinación de escala, tecnología y producción local le proporciona a Brasil un considerable margen de maniobra ante posibles presiones externas. La amenaza no implica una confrontación directa, sino por capacidad y margen de decisión. La combinación de escala, tecnología y producción local obliga a recalibrar estrategias externas en la región. Brasil no busca dominar el mundo, pero sí garantizar su soberanía y negociar desde una posición de fuerza. Un Brasil militarmente robusto reduce la posibilidad de injerencias en América Latina, fortalece la disuasión regional y eleva el peso del continente en debates de seguridad global. Para Washington y Pekín, el mensaje es claro: en el Cono Sur existe un actor con capacidad propia para proteger rutas, recursos y territorio.