Marie Curie fue una de científicas más influyentes de la historia moderna. Pionera en el estudio de la radiactividad, fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel y la única persona en haberlo obtenido en dos disciplinas científicas distintas —Física en 1903 y Química en 1911—, su legado trasciende con creces los laboratorios en los que trabajó. Sus palabras, igual que sus descubrimientos, han perdurado mucho más allá de su tiempo. Entre las reflexiones que se le atribuyen, una de las más citadas condensa con precisión su postura ante la existencia: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones”. La idea no es accidental en alguien que dedicó décadas de trabajo extenuante, en condiciones a menudo adversas, a una investigación que sabía que la estaba dañando físicamente. Curie murió en 1934 a consecuencia de una anemia aplásica provocada por la exposición prolongada a la radiación, un riesgo del que era consciente y que no la detuvo. Para Curie, quien rompió barreras de género en la academia francesa y europea en una época en que las mujeres tenían vedado el acceso a las instituciones científicas más prestigiosas, vivir bien significaba actuar con consecuencia y propósito. Nacida en Varsovia en 1867 como Maria Skłodowska, se trasladó a París para poder estudiar en una época en que Polonia estaba bajo ocupación rusa y la educación superior femenina era prácticamente imposible en su país. En la Universidad de la Sorbona se graduó en Física y en Matemáticas, y fue allí donde conoció a Pierre Curie, con quien compartiría vida, laboratorio y Premio Nobel. Junto a Pierre descubrió dos elementos químicos nuevos: el polonio, en honor a su Polonia natal, y el radio. Tras la muerte de su marido en 1906, continuó su investigación en solitario y asumió la cátedra que él ocupaba, convirtiéndose en la primera mujer profesora de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial desarrolló unidades móviles de radiografía —conocidas como “petites Curies”— que permitieron tratar a heridos en el frente. El pensamiento de Curie se ha transmitido a través de varias citas que resumen su carácter y su visión del conocimiento. “En la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender” es quizás la más reproducida, y encarna esa disposición suya a enfrentarse a lo desconocido sin retroceder. También se le atribuye: “Fui educada para creer que la vida no es fácil, que las circunstancias deben superarse”, una reflexión que remite directamente a su infancia bajo ocupación y a los obstáculos que tuvo que sortear para abrirse paso en el mundo científico. Su figura sigue siendo referencia obligada en los debates sobre igualdad en la ciencia, acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento en condiciones de equidad. Más de 90 años después de su muerte, las palabras de Marie Curie conservan una vigencia que pocos científicos de su generación pueden igualar.