Los consejos para ser feliz después de cumplir 40 años, según un especialista de Harvard

Contrariamente a la creencia popular, la felicidad no es exclusiva de la juventud y no disminuye con el tiempo, a pesar de creer que después de los 40 años esta disminuye notoriamente.

Para mantenerse feliz a partir de esa edad, es necesario conocer las claves para seguir cultivando las sonrisas duraderas y el sentirse bien.

Descubrí los secretos para ser feliz después de los 40 años de la mano de un experto de la Universidad de Harvard.

El camino hacia la plenitud: los consejos de Harvard para ser feliz después de los 40 años

La búsqueda de la felicidad es un viaje lleno de altibajos y aprendizajes continuos; de autodescubrimiento y crecimiento, en el que se tienen que conocer las herramientas para ser feliz después de los 40 años.

A través de la sabiduría adquirida con el tiempo y la adopción de una filosofía de vida que valore el equilibrio y la conexión con los demás, podemos encontrar la plenitud.

La curva de la felicidad muestra que la satisfacción tiende a disminuir alrededor de los 40 años (Fuente: iStock)

David Blanchflower y Andrew Oswald, profesores de las Universidades de Darmouth y Warwick, sugirieron que cerca de los 40 años se atraviesa un bajón en la satisfacción y a los 80 años vuelve a repuntar.

Ante esto, el profesor Arthur C. Brooks de la Universidad de Harvard señaló que en Occidente hay que aprender de la cultura oriental y propuso poner en práctica lo siguiente en su obra From Strength to Strength:

La filosofía japonesa del 'Ikigai' resalta la importancia de encontrar un propósito que combine pasión, habilidad, necesidad del mundo y recompensa.





Señaló que el éxito material no asegura la felicidad y puede aumentar el sentimiento de irrelevancia con la edad.





El verdadero éxito radica en prioridades como la sabiduría, el desapego de las recompensas superficiales, la conexión con otros y el progreso espiritual.





La experiencia nos enseña que la felicidad reside en lo intangible y en una vida equilibrada que trascienda el ámbito laboral.

El 'Ikigai' japonés enfatiza la importancia de encontrar un propósito que combine pasión, habilidad, contribución al mundo y recompensa personal (Fuente: iStock)

10 consejos útiles para transformar la mala perspectiva de los 40 años en algo positivo

Llegar a los 40 años puede desencadenar una serie de reflexiones y cuestionamientos profundos sobre la dirección de nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional.

1. Concentrate en vos mismo : tomate un tiempo para reflexionar sobre tus necesidades y deseos. No es egoísta priorizarte, es esencial para tu bienestar.

2. Notá los cambios : reconocé los cambios en tu vida, ya sean positivos o negativos. La autoconciencia te ayudará a adaptarte mejor a ellos.

3. Aprendé algo nuevo : mantené tu mente activa y emocionada aprendiendo algo nuevo. Desde idiomas hasta habilidades prácticas, la educación continua puede rejuvenecer tu perspectiva.

4. Reconectate con otros: las conexiones sociales son fundamentales para la salud mental. Cultivá relaciones significativas con amigos y familiares para sentirte apoyado y acompañado.

Las relaciones sociales significativas y el cuidado de la vida amorosa son cruciales para la salud mental y emocional durante este período (Fuente: iStock)

5. Cuidá tu vida amorosa : dedicá tiempo y esfuerzo a tu relación. Comunicá tus necesidades y encontrá formas de mantener viva la chispa romántica.

6. Mantenete activo : encontrá formas emocionantes de mantenerte en forma. Explorá nuevas actividades físicas para mantener tu cuerpo y mente en movimiento.

7. Adquirí hábitos saludables : hacé pequeños cambios en tu estilo de vida para mejorar tu salud. Desde beber más agua hasta hacer ejercicio regularmente, cada paso cuenta.

8. Disfrutá del aire libre: la naturaleza tiene un poderoso impacto en el bienestar mental. Dedicá tiempo a disfrutar del aire fresco y la belleza natural.