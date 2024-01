Los 7 trucos de una experta para tener la casa ordenada y limpia para siempre

Mantener la casa limpia y ordenada contribuye significativamente a un ambiente de vida saludable. El orden en el hogar facilita la realización de tareas diarias, ahorrando tiempo y reduciendo el estrés asociado con un entorno desorganizado.

La limpieza y el orden en el hogar también tienen un impacto positivo en el estado de ánimo y la productividad . Un espacio ordenado brinda una sensación de calma y claridad mental, facilitando la concentración y la relajación.

Por eso, si querés tener tu hogar limpio y ordenado, conocé los 7 trucos para mantener tu casa, según la experta María Fernández.

Orden y limpieza: ¿cuáles son los 7 trucos que hay que seguir?

Muchas veces, mantener el orden y la limpieza del hogar puede tornarse un desafío, ya que la rutina semanal se lleva todo el tiempo que tenemos.

Sin embargo, la usuaria y experta en Instagram @maria_nordichouse, quien se encarga de dar tips de decoración y trucos para el hogar, contó cuáles son los 7 trucos que hay que seguir para mantener la casa limpia y ordenada.

La experta indicó que al menos hay que tomarse un rato por la mañana o la tarde para poder hacer limpieza y orden.

@maria_nordichouse explicó en sus redes sociales que "a la cocina la llamo la zona de la motivación, si la mantienes limpia y ordenada , tendrás la motivación para mantener ordenada el resto de la casa".



Este segundo truco es fundamental, ya que te va a permitir mantener un orden. La experta indicó que "es importantísimo que todo tenga su lugar para verlo ordenado: en casa lo que no perdono es ver el recibidor con objetos por el medio. Llaves al cajón, bolso a las cestas y los abrigos y zapatos al armario".



Un hábito tan sencillo es el de hacer la cama. Para @maria_nordichouse, "dejar el dormitorio ventilado y con la cama hecha es un hábito básico para mantener sensación de limpieza ".



Uno de los puntos más importantes a la hora de limpiar es el tiempo que se le da al orden y a la limpieza en el hogar. La experta indicó que "no puedo vivir sin un plumero atrapa polvo, es ideal para hacer una limpieza rápida de los muebles".



Muchas personas eligen colocar alfombras en sus pisos y, mantenerlas limpias, suele ser un dolor de cabeza . Ante esto, @maria_nordichouse dijo que nadie debe pisarla con zapatos y hay que pasarle la aspiradora todos los días.



El baño es una de las habitaciones que más limpieza y tiempo necesitan, ya que es un espacio que se usa diariamente. La experta sugirió que después de cada ducha se le haga un repaso rápido al inodoro y a las griferías.



El suelo es uno de los problemas más comunes cuando se habla de suciedad, por eso @maria_nordichouse explicó que "lo mantengo libre de polvo y suciedad, pasando la mopa con las gamuzas desechables".

Bienestar emocional: ¿qué dice la ciencia sobre la limpieza y el orden del hogar?

La investigación científica "Life at Home in the 21st Century: 32 Families Open Their Doors", donde analizaron la relación entre 32 familias y la gran cantidad de objetos que tenían en sus hogares, determinó cómo impacta el orden en la salud.

Se pudo comprobar que el desorden tiene fuertes efectos en el estado de ánimo y, la autoestima se ve afectada si hay desorden en el hogar.

Lograr tener un espacio ordenado y limpio te permite encontrar mejor las cosas. (Fuente: Archivo).

Por otra parte, un gran porcentaje del estrés que se sufre en una casa, es proporcional a la cantidad de cosas que hay dentro.